Рейтинг доходов новосибирских депутатов Госдумы РФ

Сведения о доходах за 2017 год опубликованы на сайте Государственной Думы

Доходы депутатов распределились следующим образом:

Александр Карелин , «Единая Россия»: общий доход — 7 млн рублей, доход жены — 299 тыс. рублей;

Дмитрий Перминов, «Единая Россия»: общий доход — 5,9 млн рублей (Перминов представлял омских единороссов в «новосибирском» списке);

Андрей Каличенко , «Единая Россия»: общий доход — 4,6 млн рублей, доход жены — 416 тыс. рублей;

Дмитрия Савельев, « ЛДПР »: общий доход — 4,6 млн рублей;

Виктор Игнатов , «Единая Россия» (до избрания в Госдуму РФ занимал пост первого вице-мэра Новосибирска ): общий доход — 4 млн рублей. О доходах и имуществе депутата очень мало информации. Член фракции «Единая Россия» от избирательного округа «Барабинский» за год заработал всего 4 млн рублей, и это единственное, что известно о его благосостоянии. Графы декларации, касающиеся имущества, квартир, земельных участков — пусты. Однако сайт Тайга.инфо сообщает дополнительную информацию о том, что «депутат пользуется двумя квартирами площадью около 100 и 84 кв. м. Его трое детей, в свою очередь, пользуются домом на 580 кв. м. В 2016-м у него в декларации значился один ребенок».

Больше всего домов в собственности у Александра Карелина. Трехкратный Олимпийский чемпион и Герой России задекларировал три жилых дома площадью 60, 201 и 1051 кв. метров (индивидуальный жилой дом с хозяйственным блоком) и два дома по 16-19 кв. метров. У супруги чемпиона в собственности указана квартира площадью 182 кв. метра.

В собственности Максима Кудрявцева и его супруги жилой дом площадью 328 кв. метров и квартира 174 кв. метра.

У Александра Жукова в общей собственности дом (626 кв. метров) и квартира (267 кв. метров).

У члена фракции «КПРФ» Веры Ганзя, которая занимает третье место по доходам среди депутатов Госдумы по Новосибирской области , указаны в собственности две квартиры площадью 29 и 45,6 кв. метров.

У Дмитрия Перминова две квартиры по 77-73 кв. метра и дом на 318 квадратов.

Земельные участки

Самым богатым землевладельцем тоже оказался Александр Карелин. В его собственности пять земельных участков под индивидуальное жилое строительство (один из них в совместной собственности). Площадь участков от 12 тыс. кв метров до 3,4 тыс. кв. метров. Также имеется земельный участок для обслуживания жилого дома площадью 3 тыс. кв. метров.

У Александра Жукова имеется земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 8 тыс. кв. метров, и 3,8 тыс. кв. метров под индивидуальное жилое строительство (в общей собственности).

Андрей Каличенко владеет земельным участков (в общей собственности) и двумя дачными участками площадью 780-1200 кв. метров каждый.

Автомобили

На Александра Карелина оформлено пять машин, среди которых Mersedes-Benz, Mini Cooper S, «Волга» и другие, а также два мотовездехода и мотоцикл Harley-Davidson.

Александр Жуков задекларировал две машины: Grand Ambassador и Mercedes-Benz S 350.

Супруга Андрея Каличенко также владеет двумя машинами — Toyota Corolla и Lexus RX.