Проект Северного широтного хода почти готов

— Проект находится в высокой степени готовности. Уже определены все участники, модель реализации, разногласий нет. Со своей стороны Ямал подтвердил финансирование автомобильной части моста через Обь в 8,1 миллиардов рублей. Проводятся проектные и изыскательские работы, — сообщил глава арктического региона. — На строительство моста выйдем в ближайшее время. По всей линейной части Северного широтного хода войдём в активную стадию строительства в 2020 году. Для рывка в российской экономике, о котором говорит наш президент, нужны именно такие стратегические проекты, как Северный широтный ход. Дальше выйдем на вторую ключевую магистраль «Бованенково — Сабетта». И с этой арктической наземной трассы — к Северному морскому пути. Задача — обеспечить проходку в 12 месяцев, — прокомментировал губернатор.

В кулуарах КЭФ корреспондент «ФедералПресс» поинтересовался у Дмитрия Кобылкина, не придется ли сворачивать проект в условиях санкций.

— Я спокоен за этот объект и за весь инфраструктурный проект «Северный широтный ход», элементом которого он является, — заявил глава Арктического региона. По его словам, мост через Обь полностью будет изготовлен из российских материалов и без иностранных вложений, поэтому есть все основания говорить о том, что в ближайшие годы он будет реализован.

Развитие транспортной инфраструктуры Севера, Сибири, российской Арктики — одна из главных тем профильных диалоговых площадок форума. Глава региона провёл ряд встреч с представителями органов государственной власти и бизнеса.

Дмитрий Кобылкин также осмотрел новый спортивный комплекс города «Платинум Арена Красноярск». Ожидается, что в мае этого года он примет первых спортсменов и болельщиков. Комплекс с ледовой ареной международного уровня построен для Универсиады, которая в Красноярске состоится в 2019 году. Архитектурные и отделочные решения, использованные материалы аналогичны тем, что планируется внедрить в окружной столице при строительстве похожего объекта — «Салехард Арена». Поэтому увидеть результаты строительства было важно для ямальской делегации, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.