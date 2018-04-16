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Проект Северного широтного хода почти готов
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Проект Северного широтного хода почти готов 

Красный Север 55 минут назад
Фото: Красный Север
Детали строительства обсудили на Экономическом форуме в Красноярске вице-премьер России Аркадий Дворкович, министр транспорта Максим Соколов и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.
— Проект находится в высокой степени готовности. Уже определены все участники, модель реализации, разногласий нет. Со своей стороны Ямал подтвердил финансирование автомобильной части моста через Обь в 8,1 миллиардов рублей. Проводятся проектные и изыскательские работы, — сообщил глава арктического региона. — На строительство моста выйдем в ближайшее время. По всей линейной части Северного широтного хода войдём в активную стадию строительства в 2020 году. Для рывка в российской экономике, о котором говорит наш президент, нужны именно такие стратегические проекты, как Северный широтный ход. Дальше выйдем на вторую ключевую магистраль «Бованенково — Сабетта». И с этой арктической наземной трассы — к Северному морскому пути. Задача — обеспечить проходку в 12 месяцев, — прокомментировал губернатор.
В кулуарах КЭФ корреспондент «ФедералПресс» поинтересовался у Дмитрия Кобылкина, не придется ли сворачивать проект в условиях санкций.
— Я спокоен за этот объект и за весь инфраструктурный проект «Северный широтный ход», элементом которого он является, — заявил глава Арктического региона. По его словам, мост через Обь полностью будет изготовлен из российских материалов и без иностранных вложений, поэтому есть все основания говорить о том, что в ближайшие годы он будет реализован.
Развитие транспортной инфраструктуры Севера, Сибири, российской Арктики — одна из главных тем профильных диалоговых площадок форума. Глава региона провёл ряд встреч с представителями органов государственной власти и бизнеса.
Дмитрий Кобылкин также осмотрел новый спортивный комплекс города «Платинум Арена Красноярск». Ожидается, что в мае этого года он примет первых спортсменов и болельщиков. Комплекс с ледовой ареной международного уровня построен для Универсиады, которая в Красноярске состоится в 2019 году. Архитектурные и отделочные решения, использованные материалы аналогичны тем, что планируется внедрить в окружной столице при строительстве похожего объекта — «Салехард Арена». Поэтому увидеть результаты строительства было важно для ямальской делегации, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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