Представители Приморского края в Совете Федерации обнародовали свои доходы

Согласно декларации, опубликованной на сайте Совета Федерации, Людмила Талабаева за 2017 год заработала 5 674 202 рублей. В собственности у нее числятся один земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, один жилой дом, четыре квартиры, одна из которых находится в пльзовании, и одно нежилое помещение.

Супруг сенатора, исходя из декларации, в 2017 году получил доход 815,8 тысяч рублей. В собственности у него имеются один земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и два жилых дома. В собственности Талабаевых также значатся три автомобиля: Lexus GX 460, Toyota Land Cruiser 200 и Ssang Yong Actyon Sports.

Доход за 2017 год сенатора Светланы Горячевой, представляющей в Совете Федерации администрацию Приморского края, составил 5 265 849 рублей. В собственности сенотора имеются земельный участок для размещения дачи, жилой дом и квартира.

Супруг сенатора за прошлый год заработал 398 тысяч рублей. Также он владеет одной квартирой.