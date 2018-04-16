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Представители Приморского края в Совете Федерации обнародовали свои доходы
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Представители Приморского края в Совете Федерации обнародовали свои доходы 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
Представители Приморского края в Совете Федерации Людмила Талабаева и Светлана Горячева отчитались о своих доходах за прошлый год, сообщает PRIMPRESS.
Согласно декларации, опубликованной на сайте Совета Федерации, Людмила Талабаева за 2017 год заработала 5 674 202 рублей. В собственности у нее числятся один земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, один жилой дом, четыре квартиры, одна из которых находится в пльзовании, и одно нежилое помещение.
Супруг сенатора, исходя из декларации, в 2017 году получил доход 815,8 тысяч рублей. В собственности у него имеются один земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и два жилых дома. В собственности Талабаевых также значатся три автомобиля: Lexus GX 460, Toyota Land Cruiser 200 и Ssang Yong Actyon Sports.
Доход за 2017 год сенатора Светланы Горячевой, представляющей в Совете Федерации администрацию Приморского края, составил 5 265 849 рублей. В собственности сенотора имеются земельный участок для размещения дачи, жилой дом и квартира.
Супруг сенатора за прошлый год заработал 398 тысяч рублей. Также он владеет одной квартирой.
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