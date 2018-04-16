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Застройщики в Хабаровске растратили миллиард рублей
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Застройщики в Хабаровске растратили миллиард рублей 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: ТАСС
В Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении застройщиков, которые, собрав деньги с дольщиков, потратили их на другие цели.
В течение пяти лет дельцы заключили порядка 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых комплексов с бизнес-объектами. Люди перечислили деньги на счета фирмы, однако их часть была потрачена на цели, не связанные со строительством объектов.
Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 1 млрд рублей. В отношении троих директоров строительных коммерческих фирм возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает "Интерфакс".
На данный момент в регионах зарегистрировано 836 недостроенных объектов, в этом году планируется решить проблемы дольщиков 655 объектов.
11 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти России оказывают поддержку в решении проблемы обманутых дольщиков, однако сделать это одномоментно нереально.
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