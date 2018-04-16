Застройщики в Хабаровске растратили миллиард рублей

Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении застройщиков, которые, собрав деньги с дольщиков, потратили их на другие цели.

В течение пяти лет дельцы заключили порядка 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых комплексов с бизнес-объектами. Люди перечислили деньги на счета фирмы, однако их часть была потрачена на цели, не связанные со строительством объектов.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 1 млрд рублей. В отношении троих директоров строительных коммерческих фирм возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает "Интерфакс"

На данный момент в регионах зарегистрировано 836 недостроенных объектов, в этом году планируется решить проблемы дольщиков 655 объектов.