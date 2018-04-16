В Хабаровском крае у дольщиков украли около миллиарда рублей

Согласно сообщению, сотрудники полиции установили, что в течение пяти лет директор строительной фирмы при пособничестве еще двоих фигурантов заключил около 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых комплексов с бизнес-объектами. По условиям договора дольщики перечислили деньги на счет фирмы, но их часть была израсходована на цели, не связанные со строительством объектов.

"Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 1 миллиарда рублей. Условия договорных отношений со стороны организаций застройщиков не выполнены, объекты в эксплуатацию не введены, а их строительство прекращено", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении троих директоров строительных коммерческих фирм возбуждено по статье «Присвоение или растрата», уточняется в сообщении. Максимальная санкция по ней предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.

Добавляется, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.