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В Хабаровском крае у дольщиков украли около миллиарда рублей
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В Хабаровском крае у дольщиков украли около миллиарда рублей 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ущерб на сумму около миллиарда рублей причинен участникам долевого строительства в Хабаровском крае тремя директорами строительных фирм, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Согласно сообщению, сотрудники полиции установили, что в течение пяти лет директор строительной фирмы при пособничестве еще двоих фигурантов заключил около 840 договоров о долевом участии в строительстве жилых комплексов с бизнес-объектами. По условиям договора дольщики перечислили деньги на счет фирмы, но их часть была израсходована на цели, не связанные со строительством объектов.
"Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 1 миллиарда рублей. Условия договорных отношений со стороны организаций застройщиков не выполнены, объекты в эксплуатацию не введены, а их строительство прекращено", — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении троих директоров строительных коммерческих фирм возбуждено по статье «Присвоение или растрата», уточняется в сообщении. Максимальная санкция по ней предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до 10 лет.
Добавляется, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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