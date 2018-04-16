Врио главы Дагестана Васильев в 2017 году заработал более 5 млн рублей

МАХАЧКАЛА , 16 апреля. / ТАСС /. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в 2017 году заработал 5 млн 141 тыс. рублей, что на 765 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в декларации о доходах руководителя республики, опубликованной на официальном сайте главы республики.

Согласно декларации, в собственности Васильева, как и в 2016 году, находится земельный участок площадью 2992 квадратных метра. Кроме того, в пользовании у врио главы Дагестана имеется квартира площадью 64,5 квадратных метра. Вся недвижимость находится на территории России . Из транспортных средств у Васильева имеются маломерное судно «Bella 561 HT», снегоход и прицеп для перевозки грузов.

Супруга врио главы Дагестана в прошлом году заработала 311 тыс. рублей, что на 1 млн 459 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году. В собственности у жены руководителя республики, как и годом ранее, находятся три земельных участка по 1 тыс. 488 квадратных метров, 755 и 1218 квадратных метров. Также у нее в собственности два жилых дома по 102 и 178 квадратных метров и баня площадью 102 квадратных метра. Также в ее пользовании находится квартира площадью 64,5 квадратных метра. Все эти объекты находятся на территории России.

Кроме того, у супруги Владимира Васильева имеется автомобиль Honda CR-V и прицеп Bella 561.