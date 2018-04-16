«Таурас-Феникс» откроет новое производство упаковочного оборудования

Денис Мантуров , в частности, отметил, что на рынке постоянно увеличивается доля фасованных продуктов питания. Поэтому спрос на упаковочные машины также растет и Минпромторг готов максимально содействовать в реализации проекта по созданию в Петербурге нового производственного комплекса.

Ранее сообщалось, что «Таурас-Феникс» планирует инвестировать порядка 4,5 млрд рублей в создание современного комплекса, выпускающего высококачественное оборудование для производства упаковки. Проектом предусмотрено строительство производственных корпусов площадью более 30 тыс. м2, а в целом новое предприятие будет занимать 74 тыс. м2. После ввода предприятия в эксплуатацию компания будет ежегодно выпускать около 250 единиц упаковочного оборудования, стоимость которого составит порядка 2,4 млрд рублей.

На сегодняшний день ЗАО «Таурас-Феникс» производит свыше 150 наименований оборудования для расфасовки и упаковки различных продуктов питания. Его используют свыше 1500 российских производителей.