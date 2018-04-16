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«Таурас-Феникс» откроет новое производство упаковочного оборудования
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«Таурас-Феникс» откроет новое производство упаковочного оборудования 

ИнформУпак 49 минут назад
Денис Мантуров, в частности, отметил, что на рынке постоянно увеличивается доля фасованных продуктов питания. Поэтому спрос на упаковочные машины также растет и Минпромторг готов максимально содействовать в реализации проекта по созданию в Петербурге нового производственного комплекса.
Ранее сообщалось, что «Таурас-Феникс» планирует инвестировать порядка 4,5 млрд рублей в создание современного комплекса, выпускающего высококачественное оборудование для производства упаковки. Проектом предусмотрено строительство производственных корпусов площадью более 30 тыс. м2, а в целом новое предприятие будет занимать 74 тыс. м2. После ввода предприятия в эксплуатацию компания будет ежегодно выпускать около 250 единиц упаковочного оборудования, стоимость которого составит порядка 2,4 млрд рублей.
На сегодняшний день ЗАО «Таурас-Феникс» производит свыше 150 наименований оборудования для расфасовки и упаковки различных продуктов питания. Его используют свыше 1500 российских производителей.
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