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Тест: какой у тебя характер?
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Тест: какой у тебя характер? 

Peopletalk 27 минут назад
Фото: Peopletalk
Мы придумали для тебя несколько реальных ситуаций, которые точно покажут, какой у тебя характер. Нас не проведешь!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/test-kakoj-u-tebya-harakter/
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