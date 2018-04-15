Сантехников обяжут надевать бахилы на вызовы

В новых стандартах обслуживания многоквартирных домов пропишут идеальный внешний вид сотрудников управляющих компаний, передает телеканал «360».

Андрей Чибис. Изменения обсуждались на всероссийском селекторном совещании во вторник, 10 апреля, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России

По его словам, внешний вид сотрудника — один из важных элементов обслуживания. По его словам, неправильно, когда «в ХХI веке сантехник в кирзовых сапогах через всю квартиру идет».

Кроме того, значительные изменения затронут и работу аварийных и диспетчерский служб. Теперь все звонки, совершенные гражданами, в обязательном порядке будут записываться.