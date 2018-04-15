Регионы смогут напрямую заносить данные в ЕИСЖС 

Об этом сообщил управляющий директор АО «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс. Фото: www.diit.edu.ua Выступая на заседании Рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства, он сообщил, что начиная с отчета за второй квартал регионы смогут сами вносить информацию по своим дорожным картам непосредственно через личные кабинеты». Фото: www.urbc.ru Следующим этапом будет верификация этой информации со стороны Минстроя, и только после этого данные будут общедоступны, пояснил топ-менеджер госкорпорации. «Мы считаем, что так и скорость прохождения данных будет выше, а регионы дополнительно смогут проверить ее достоверность», — резюмировал он. В информационной системе жилищного строительства зарегистрировано почти 2,5 тыс. застройщиков, которые ввели информацию по 4736 объектам, из них фотографии с ходом строительства загружены по 2,4 тыс. объектам. «Мы видим, кто из застройщиков и с какой периодичностью эту информацию размещает, — отметил Алексей Ниденс (на фото). По его словам, на сегодняшний день в Фонд защиты прав граждан произвели отчисления 746 застройщиков, через механизмы фонда зарегистрировано более 15,4 тыс. ДДУ. „Это более 20 тыс. квартир“, — заключил управляющий ДОМ. РФ. Напомним, что с 1 января нынешнего года застройщики используют ЕИСЖС для размещения проектной декларации, бухгалтерской и финансовой отчетности, иных документов. При этом пользователи, в том числе покупатели квартир, могут найти здесь информацию по строящемуся дому и проверить, перечисляет ли по нему застройщик взносы в Фонд защиты дольщиков и безопасно ли вкладывать деньги в данный объект. Фото: www.gkh-sibiri.ru