Многодетным семьям Сахалинской области дадут беспроцентный кредит

По словам заместителя главы Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) Дениса Кузина, такого предложения нет ни в одном из регионов Дальнего Востока. Воспользоваться займом можно через Сахалинское ипотечное агентство.

Елена Гах. — Предлагаем получить заем на сумму от 300 тысяч до 4,2 миллиона рублей, срок кредитования — от трех до 20 лет, — говорит министр земельных и имущественных отношений Сахалинской области

Пока потенциальные застройщики «дальневосточного гектара» решения еще не приняли, только присматриваются, прикидывают, считают.

— Полагаем, что процесс начнется ближе к лету, к традиционному времени строительства. Рассчитываем, что граждане будут брать средства, — отметила министр.

Эта мера поддержки владельцев «дальневосточного гектара» стала еще одной в ряду более чем сорока других, действующих в области. Среди них субсидии на возмещение части затрат на содержание коров молочных и мясных пород, на приобретение кормов и на инженерное обеспечение садоводческих хозяйств, на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.

Регион находится в числе лидеров по количеству участников программы, а это не только жители островов. Всего на Сахалине и Курилах уже заключили больше пяти тысяч договоров безвозмездного пользования землей. Более трети заявок на участки приходятся на южные районы острова Сахалин, что и понятно, там теплее.

Каждый гражданин России может воспользоваться своим правом на получение бесплатной земли на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года. Всего на получение земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» подано свыше 114 тысяч заявок, 46 тысяч россиян уже стали обладателями дальневосточных гектаров, сообщает пресс-служба минвостокразвития. Есть еще такая форма, как коллективные заявки. Они имеют приоритетный характер в плане обеспечения гектаров инфраструктурой за счет регионов, так сказать, «селения под ключ», поскольку становятся основной для образования новых поселений. Их подают люди, объединившиеся для ведения хозяйства. На карте Дальнего Востока образовались уже около 70 поселений из участков, полученных по программе «Дальневосточный гектар».

Один из примеров — опыт семьи москвича Нарека Оганесяна, которая получила в пользование целый остров — три гектара, ранее необитаемый. Он расположен между материком и островом Сахалин в Татарском проливе, в трехстах метрах от материка. Вот и получится новое поселение на карте страны. Уже этим летом Нарек собирается принять первых туристов и устроить для них квест «Робинзонада».