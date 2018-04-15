В Коломне построили жилой дом на 109 квартир

Строители завершили работы по возведению жилого дома на 109 квартир в Коломне . Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья проводит проверку по извещению об окончании строительства, сообщает телеканал «360».

Об этом сообщили в пресс‐службе областного Главгосстройнадзора.

По данным специалистов, проверка на объекте завершится 13 апреля, затем будет выдано заключение о соответствии. Площадь здания составляет 6544 квадратных метров. Застройщиком 10-этажного объекта является ЗАО «Мособлстрой — 3».

"По проекту в 10-этажном доме расположены 109 квартир. Из них: однокомнатных — 69, двухкомнатных — 30, трехкомнатных — 10. Площадь квартир составляет 4613 квадратных метров", — говорится в сообщении Главгосстройнадзора.

На придомовой территории установлены площадки для спорта и отдыха. Организованы специальные места для паркинга автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Финансирование производится за счет средств инвестора.