Могут ли дачников заставить заключать договоры с энергосетями

На сайте Союза садоводов России появилась информация, что дачников призывают срочно заключать договоры с территориальными сетевыми организациями на обслуживание или на передачу им в собственность электросетей, которые сейчас принадлежат садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ).

Электричество — одна из самых серьезных проблем в любом дачном хозяйстве. А их по стране насчитывается более 80 тысяч. Дачами владеют почти 60 миллионов россиян. И каждый новый сезон для них обостряются старые проблемы: чайник включишь — лампочки гаснут. И все из-за того, что не хватает мощностей или они очень изношенные. Надо менять старый трансформатор на новый и наводить порядок с проводами. А это — сборы денег. Поэтому в большинстве СНТ до последнего пытаются обходиться подручными средствами и навыками местных умельцев.

Вопрос первый: действительно ли теперь в обязательном порядке нужно передавать дачные сети на баланс или обслуживание энергосетевых компаний?

"Никто никого не заставляет, — пояснили «РГ» в министерстве энергетики Московской области . — Никаких специальных законов ни на региональном, ни на федеральном уровне нет. Мы лишь можем порекомендовать дачникам заключать договоры на обслуживание или передачу им на баланс электросетей и разъяснить, в чем преимущество".

Вопрос второй: а выгодно ли это дачникам?

Преимущества, говорят эксперты, есть. Годовое или помесячное обслуживание предполагает бесплатный ремонт электросетей и оборудования. «А если нет договора, то выезд ремонтной бригады в экстренных случаях будет платным. Минимум 50 тысяч рублей», — рассказывают в областном минэнерго . Можно сброситься на дизель-установку, но тогда придется покупать топливо.

В экстренном случае выезд ремонтной бригады в дачное товарищество сегодня стоит около 50 тысяч рублей

Договор тоже стоит денег. Но здесь все зависит от размера хозяйства, состояния сетей. Особенно выгодно, уверяют в областном минэнерго, иметь договоры жителям старых дачных товариществ, где сети изношены, и для больших СНТ, где много людей. Но стоить такие договоры будут не 100 тысяч в год, а, может, и миллион. Эти деньги «разбросают» на всех собственников. Может получиться и три тысячи, десять и более. Так что надо просчитать все варианты, советуют эксперты. А потом уже принимать решение. И самое главное, помнить — никто никого принуждать к заключению таких договоров не имеет права, подчеркнули «РГ» в региональных союзах дачников.