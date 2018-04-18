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Жильцов разрушающегося барака в Уфе будут расселять
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Жильцов разрушающегося барака в Уфе будут расселять 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе решают вопрос расселения двухэтажного барака на Владивостокской 4/2. Жильцы разрушающегося дома не хотели переселяться в новые квартиры.
15 апреля в одном из помещений барака упала балка потолочного перекрытия. В районной администрации во вторник, 17 апреля, организовали собрание жителей и чиновников — решали вопрос расселения. Дело в том, что дом был признан аварийным в 1999 и 2015-м году, но жильцы сами дважды опротестовывали решение, так как им не нравились варианты жилья, которые им предлагали взамен.
— 1,5 часа уговаривали жителей не сопротивляться сносу дома, убедили их, что жилье небезопасно для них самих. Решено в ближайшее время провести независимую экспертизу состояния барака, а потом добиться признания аварийности дома и внести его в программу расселения, — сообщил Ufa1 начальник отдела капстроительства администрации Советского района Виталий Гайдук.
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