Жильцов разрушающегося барака в Уфе будут расселять

Уфе решают вопрос расселения двухэтажного барака на Владивостокской 4/2. Жильцы разрушающегося дома не хотели переселяться в новые квартиры.

15 апреля в одном из помещений барака упала балка потолочного перекрытия. В районной администрации во вторник, 17 апреля, организовали собрание жителей и чиновников — решали вопрос расселения. Дело в том, что дом был признан аварийным в 1999 и 2015-м году, но жильцы сами дважды опротестовывали решение, так как им не нравились варианты жилья, которые им предлагали взамен.