В Уфе в аварийном доме с крыши упала балка

В минувшее воскресенье, 15 апреля, в Уфе в доме по улице Владивостокской в одной из расселенных квартир упала балка перекрытия потолка. К счастью, никто не пострадал.

— На место оперативно приехали сотрудники Управления гражданской защиты по Советскому району, работники УЖХ и ЖЭУ-16. Ситуация находится на контроле, — пояснили в городской администрации.

Жильцам, продолжающим жить в аварийном доме, было предложено переехать в чрезвычайный фонд, однако от этого варианта они отказались.

Этот дом дважды был признан аварийным и включен в адресную программу по переселению. Часть жителей дома была расселена, но по иску отдельных жильцов решением суда статус «аварийный» у дома был снят. В нескольких квартирах дома до сих пор живут уфимцы, которые отказались переселяться, хотя им были предложены варианты переселения в безопасное и комфортное жилье.

— Во вторник в администрации района состоится очередная встреча с жильцами, в ходе которой вновь будут обсуждены варианты расселения, — пояснили в ведомстве.