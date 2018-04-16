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В Уфе в аварийном доме с крыши упала балка
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В Уфе в аварийном доме с крыши упала балка 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В минувшее воскресенье, 15 апреля, в Уфе в доме по улице Владивостокской в одной из расселенных квартир упала балка перекрытия потолка. К счастью, никто не пострадал.
— На место оперативно приехали сотрудники Управления гражданской защиты по Советскому району, работники УЖХ и ЖЭУ-16. Ситуация находится на контроле, — пояснили в городской администрации.
Жильцам, продолжающим жить в аварийном доме, было предложено переехать в чрезвычайный фонд, однако от этого варианта они отказались.
Этот дом дважды был признан аварийным и включен в адресную программу по переселению. Часть жителей дома была расселена, но по иску отдельных жильцов решением суда статус «аварийный» у дома был снят. В нескольких квартирах дома до сих пор живут уфимцы, которые отказались переселяться, хотя им были предложены варианты переселения в безопасное и комфортное жилье.
— Во вторник в администрации района состоится очередная встреча с жильцами, в ходе которой вновь будут обсуждены варианты расселения, — пояснили в ведомстве.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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