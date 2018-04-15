Декларация назвала самого богатого депутата: он может оказаться самым глупым

Трудности перевода: они богаче нас в 37 раз Если рядовой избиратель решит ознакомиться с опубликованными декларациями о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2017 год, он рано или поздно скажет сам себе «теперь я знаю только то, что ничего не знаю». Правила декларирования таковы, что «самый богатый», судя по опубликованным сведениям, депутат вполне может оказаться просто самым честным. Или самым глупым.

В конце марта Группа стран против коррупции (ГРЕКО), одним из членов которой является Россия , опубликовала доклад о предупреждении коррупции в отношении парламентариев, судей и прокуроров. В этом документе отмечается, что наше антикоррупционное законодательство в общем и целом выглядит совсем неплохо, но вот система декларирования доходов и имущества депутатов не вполне на уровне. В частности, отмечают эксперты ГРЕКО, не уделяется «должное внимание источникам денежных доходов». Широкой публике эти самые источники вообще не предъявляются, и мы ничего не знаем о том, почему у условного депутата Пупкина доход 100 млн рублей, а у условного депутата Жупкина всего 10 млн, хотя именно Жупкин сияет благополучным, загорелым лицом во всех почётных рейтингах российских богатеев и на приёмах в Кремле, а Пупкин — всего лишь широко известный в узких кругах областной элиты бизнесмен.

Единственное, что можно с уверенностью утверждать — часть этой суммы составляет зарплата. 216 народных избранников, почти 50% от общего числа, задекларировали от 4 до 5 млн рублей: это и есть деньги, которые выплачиваются им из федеральной казны. А сверх этой суммы — что это? Доходы от счетов, от продажи имущества или акций? Полученное наследство?

Кто их знает.

Между тем некоторые выводы о том, как соотносятся доходы тех, кто принимает законы, с доходами тех, кого они заставляют по этим законам жить, сделать можно. Итак, совокупный денежный доход всех депутатов в 2017 году составил 6 млрд 218 млн рублей. Средний месячный денежный доход одного депутата (без учета членов семьи) — 1,162 млн рублей. Средние денежный доходы рядового россиянина в 2017 году — около 31 506 рублей в месяц (точные данные Росстата есть только по итогам третьего квартала).

Значит, средний денежный доход депутата был в 36,9 раз больше среднего денежного дохода россиянина.

В 2016 году, если судить по декларациям, средний денежный доход депутата был в 52 раза больше среднего дохода россиянина. Но это не означает, что они резко обеднели. Дело в том, что нынешняя Дума работает с осени 2016 года, почему в декларациях и наблюдалась более пестрая картина: многие задекларировали доходы от предпринимательства, которым теперь им заниматься запрещено по закону, или прежние зарплаты, которые могли быть и больше, чем депутатская…

А теперь посмотрим более приближенные к реальности данные — о т.н. медианных доходах. В 2017 году медианный доход депутата Госдумы — 416 тысяч рублей в месяц, то есть половина их получила больше этой суммы, а половина — меньше.

Медианный доход россиянина в 17,63 раза меньше медианного дохода депутата.

Вот почему им так трудно понять нас — даже при желании.

Несколько лет подряд «КВ» по декларациям вычисляет семьи депутатов с доходами более 100 млн рублей в год, записывая их в клуб «Для тех, у кого за 100». Напомним: народные избранники, как и министры, президент, главы регионов и множество чиновников, должны сдавать декларации за себя, супругов и несовершеннолетний детей.

8 семей из вымирающего племени думских богачей, то есть подавляющее большинство, демонстрируют известный с давних времен феномен: на долю супруг (супругов) приходится львиная доля доходов. В прошлом бизнесмен, совладелец «Макфы» Вадим Белоусов («СР»), например, заявил лишь 6,4 млн рублей, а его супруга — 266,7 млн Выходец из строительного бизнеса Алексей Красноштанов («ЕР») получил лишь 4,5 млн рублей, а его жена — 670,4 млн рублей. Один из руководителей организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин («ЕР») заявил о 16,2 млн рублей дохода — зато его жена может по праву гордиться почти 700 млн рублей…

Жизнь — копейка, судьба — индейка. В прошлом году «самым богатым» депутатом Госдумы провозгласили Андрея Палкина («ЕР»): этот вновь пришедший на Охотный ряд предприниматель из Архангельска задекларировал больше, чем его включенные в список самых богатых россиян экспертами журнала «Форбс» коллеги по депутатскому корпусу. 678 млн рублей! Декларация за 2017 год — 50,2 млн рублей дохода. Беды в лице кредиторов, конкурентов и правоохранительных органов преследовали г-на Палкина. Он отбивался, как мог, то есть рассылал депутатские запросы, был заподозрен в «конфликте интересов», дело даже рассматривала думская Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Признаки конфликта были обнаружены. Но тут выяснилось, что российское законодательство не уточняет, что следует считать «конфликтом интересов» применительно к депутатам. На Охотном ряду создали специальную рабочую группу, которая должна была измыслить формулировки, определяющие понятия, и изобрести кары для нарушителей. Но вот уже несколько месяцев ничего о результатах работы этой группы не слышно.

Г-н Аникеев поставил не только свой собственный, но и думский рекорд за всю историю декларирования: 4 млрд 311 миллионов денежных доходов!

Мы не знаем, почему в прошлом году этот тихий депутат, исправно указывавщий внушительные суммы предприниматель, чей бизнес — мясопереработка и пельмени, заявил «всего» 528 млн рублей денежного дохода, а в 2017 году так поднялся. Продажа недвижимости? Да, вместо 25 объектов он зарегистрировать «лишь» 18. Но что это должна быть за недвижимость, да ещё в России?

Про невозможность оценить квартиры, бани, гаражи, земельные участки и линии электропередач, которыми владеют депутатские семьи, мы писали не раз: в опубликованных декларациях указывается лишь величина объектов и страна их нахождения.

Кому-то может показаться странным, но нас уже ничем не удивишь: далеко не все депутаты, удостоившиеся чести быть включенными в рейтинги самый богатых россиян экспертами «Форбс», входят в наш элитный клуб. Андрей Скоч , занимающийся металлургией, телекоммуникацией и Интернетом, чей капитал оценивался в начале года в почти 7 млрд долларов США (17-е место в рейтинге богатейших россиян), традиционно совсем не в лидерах кампании по декларированию. 262,2 млн рублей денежного дохода. Хотите верьте — хотите нет. Вряд ли стоит сомневаться в том, что у этого гражданина, недавно включенного Минфином США в новый санкционный список, документы — комар носу не подточит.

«КВ» давно констатирует рост числа депутатов Госдумы, не декларирующих наличие законной супруги. Некоторые эксперты полагают, что за морем депутатского одиночества стоит банальное желание обойти некоторые нормы антикоррупционного законодательства, в том числе запрет на владение иностранными счетами и активами. Но доказать это невозможно. Депутаты ведь тоже разводятся, вдовеют, живут в гражданском браке, иногда у них иногда «просто не складывается личная жизнь»…

Как бы то ни было, с 77 депутатов, не заявивших декларации на супруг (супругов) по итогам 2011 года, мы доросли до 114 по итогам 2016 года. Год назад почти каждый четвертый парламентарий не имел штампа в паспорте.

Зато женился вице-спикер Петр Толстой («ЕР»). Скупые сведения деклараций говорят нам о том, что у него при этом уменьшился доход (с 44 млн рублей в 2016 году до 5 млн рублей в 2017 году), зато увеличилось число несовершеннолетних детей (теперь их три). Больше стало и объектов недвижимости в собственности (было всего 5, а стало 12 у него, и ещё 19 принадлежат супруге).

Ещё один известный холостяк, изменивший статус — писатель Сергей Шаргунов (КПРФ). За 2017 год он получил 6,6 млн рублей денежного дохода. А его супруга поставила ещё один рекорд декларационной кампании: её денежный доход за год составил 0,02 рубля, то есть 2 копейки.

Депутаты — особая порода людей. Многие из них считают, что к избирателям им надо выходить, как на Страшный суд — голыми, сирыми и убогими. 67 нынешних парламентариев не имеют никакой собственности. Это на 4 меньше, чем годом раньше, но не принципиально меньше, согласитесь. У некоторых владельцем иногда весьма солидного куска недвижимости являются супруги: например, у депутата Вадима Белоусова («СР») нет ничего — зато у его жены 19 приличных по размеру объектов недвижимости. Нет ничего в собственности у семьи крымского депутата Руслана Бальбека («ЕР»), и у одинокой Наталья Поклонской («ЕР») — ни машины, ни квартиры, ни домика, ни земельки. Полным отсутствием недвижимости отличается семьи Владимира Кононова («ЕР») и Михаила Дегтярева (ЛДПР).

Зато раздел деклараций, где говорится о недвижимости, находящейся в пользовании, из года в год становится всё внушительнее. Именно в него попадают арендованные дома и участки, служебные квартиры и дачи, и всё, что «в безвозмездном пользовании», то есть принадлежит не обязанному сдавать декларации члену семьи (бабушке, маме, папе, брату, взрослым детям) или компании (фонду), подконтрольным депутату или его супруге.

Та же Наталья Поклонская: две служебные квартиры в пользовании! Одна депутатская в Москве , другая — в Крыму . Или тот же Руслан Бальбек: в пользовании у него земельный участок, дом и квартира, и ещё квартира в пользовании у жены.

История г-на Слуцкого в последние недели у всех на слуху. После того, как три журналистки обвинили главу Комитета по международным делам в сексуальных домогательствах (их в Думе назвали безосновательными), ФБК Алексея Навального обратился на Охотный ряд с заявлением о том, что в декларации за 2016 год г-н Слуцкий не указал арендуемый им с 2008 года лесной участок размером в гектар. Г-жа Поклонская назвала обращение ФБК не заслуживающим внимания и нарушающим закон «О персональных данных», что не так — данные о владельцах земельных участков, если только они не охраняются ФСО , находятся в открытом доступе.

Зато в декларации г-на Слуцкого за 2017 год появился арендуемый лесной участок размером 10500 кв.м, которого ранее не было…

Кстати, за недостоверные сведения в декларациях наше законодательство ничем депутатам не грозит. Лишиться мандата они могут только за несвоевременно сданную декларацию или отсутствие таковой вообще, а с этим на федеральном уровне давно уже проблем не бывает.

Франция, Великобритания, Латвия, Белоруссия, Украина, Швейцария, Италия… Зарубежной недвижимость депутатам владеть можно. И, судя по последним годам, раз купив таковую, семьи народных избранников с ней не расстаются. Собственность в других странах, если верить декларациям, имеет 21 депутатская семья. 9 владеют квартирами или домами в Испании , двое — в Финляндии , трое — в Болгарии

Жена Леонида Симановского избавилась от летнего домика на Кипре Сергей Сопчук («ЕР») продал или подарил квартиру, гараж и кладовку в 6,5 кв.м в Чехии , семья депутата Валерия Гартунга («СР») купила квартиру на Кипре в добавок к уже давно имевшейся квартире в Швейцарии, а Валерий Газзаев («СР») приобрел вместе с женой земельный участок (1000,5 кв.м) и дом (307.7 кв.м) в Испании.