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Рациональный подход: почему в СССР строили именно девятиэтажки
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Рациональный подход: почему в СССР строили именно девятиэтажки 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Преобладающее большинство советских жилых домов имели девять этажей, а пятиэтажные «хрущевки» и высотки по 14-16 этажей не были столь распространены в крупных городах. Многие задаются вопросом что особенного было в девятиэтажках, что они стали такими популярными, и эксперты нашли ответ.
В спальных районах крупных населенных пунктов преобладали девятиэтажные здания, и с этим сложно поспорить. Ответ на эту загадку заключается в том, что властям было необходимо обеспечить безопасность гражданам, а пожарная машина имела механизированную лестницу высотой всего в 28 метров. Высота каждого из этажей в среднем составляет 2,8-3 метра, а если учесть цоколь, то получается, что при спасении жильцов пожарная машина сможет достать только до девятого этажа. В случае, если высота дома составляла более 28 метров, согласно действовавшим тогда нормам, требовалось предусмотреть вопрос наличия незадымляемой лестницы. Другими словами, для спасения во время пожара в таких домах были необходимы дополнительные системы дымоудаления и другие эвакуационные пути. Во времена массовой застройки новыми домами власти СССР рассчитывали как можно быстрее обеспечить население новым жильем. Строительство высоток с дополнительными устройствами было экономически невыгодным, поэтому государство принято решение застроить города менее ресурсозатратным жильем, которым являлись девятиэтажки.]]>
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