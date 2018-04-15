Сенатор от Самарской области Сергей Мамедов заработал за 2017 год 117,2 млн рублей

Члены Совета Федерации отчитались о доходах, полученных в 2017 году. Сенатор от Самарской области Сергей Мамедов заработал 117,24 миллиона рублей. Его несовершеннолетний ребенок получил 5 000 рублей. Но при этом на детей оформлена большая часть собственности. — Это земельный участок площадью 2 021 квадратный метр, жилой дом площадью 492 квадратных метра, два офиса. Сам Сергей Мамедов владеет нежилым помещением площадью 204,5 квадратных метра и автомобилем Audi А8, — говорится в декларации сенатора. О том, сколько заработали депутаты Госдумы от Самарской области в 2017 году, читайте в нашей статье «Доходы под миллиард и жильё в Европе: самые богатые депутаты Госдумы от Самары ».