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Сенатор от Самарской области Сергей Мамедов заработал за 2017 год 117,2 млн рублей
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Сенатор от Самарской области Сергей Мамедов заработал за 2017 год 117,2 млн рублей 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
Члены Совета Федерации отчитались о доходах, полученных в 2017 году. Сенатор от Самарской области Сергей Мамедов заработал 117,24 миллиона рублей. Его несовершеннолетний ребенок получил 5 000 рублей. Но при этом на детей оформлена большая часть собственности.
— Это земельный участок площадью 2 021 квадратный метр, жилой дом площадью 492 квадратных метра, два офиса. Сам Сергей Мамедов владеет нежилым помещением площадью 204,5 квадратных метра и автомобилем Audi А8, — говорится в декларации сенатора.
О том, сколько заработали депутаты Госдумы от Самарской области в 2017 году, читайте в нашей статье «Доходы под миллиард и жильё в Европе: самые богатые депутаты Госдумы от Самары».
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