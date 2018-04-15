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В Самарской области запретят массовую застройку без школ и поликлиник
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В Самарской области запретят массовую застройку без школ и поликлиник 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области изменят законодательство о строительстве жилья. Эту необходимость депутаты объяснили проблемами разрастающихся новых микрорайонов, в том числе Крутых Ключей и Южного города. Несмотря на то, что строительство социальной инфраструктуры там ведут, подобных объектов на всё население не хватает.
— Нужно совместно с комитетом по строительству инициировать работу над законопроектом, который сделает невозможным массовое жилищное строительство без создания детских садов, школ, медицинских учреждений и других социальных организаций, — рассказала председатель комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.
Микрорайоны Крутые Ключи и Южный город возникли всего несколько лет. Они существенно изменили не только карту города, но и само отношение к отдаленным от центра территориям. Где лучше жить — в «Кошельке» или в «Южке»? И чем они отличаются, эти два микрорайона, в прошлом называемые в народе «городскими гетто»? Подробнее об этом читайте в нашем репортаже.
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