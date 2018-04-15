Ещё
В аэропорту «Домодедово» утвердили тарифы для нового многоярусного паркинга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту «Домодедово» утвердили тарифы для нового многоярусного паркинга 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Аэропорт «Домодедово» утвердил тарифы для нового многоярусного паркинга на своей территории, они начали действовать с воскресенья, сообщается на сайте воздушной гавани.
«На ближайшем к аэровокзалу паркинге P1 стоимость часовой стоянки составит 250 рублей. При суточной парковке стоимость составит — 650 рублей (с 1 по 3 сутки), 250 рублей (с 4 по 10 сутки), свыше 11 суток — 200 рублей», — говорится в сообщении.
Такие же тарифы будут действовать на новом многоуровневом паркинге, который будет введен в эксплуатацию к старту ЧМ-2018. Парковочный комплекс расположен вблизи аэровокзала и рассчитан на 1,5 тысячи машино-мест.
Автовладельцам, оставившим машины на Р1 до введения нового тарифа, при выезде необходимо будет оплатить в соответствии с тарифом, действовавшим на момент въезда.
«Общая вместимость сети парковок аэропорта «Домодедово» 5 тысяч машино-мест, тарифы на услуги разных парковок варьируются в зависимости от удаленности по отношению к пассажирскому терминалу. От дальнего паркинга Р7 для автовладельцев организован бесплатный проезд на автобусе S-Bus до здания аэровокзала», — заключается на сайте.
РИАМО: последние новости
Главгосстройнадзор выявил нарушения строительства жилого дома в Мытищах Средний возраст московских врачей снизился на 8 лет Квартира загорелась в 17‑этажном доме на юге Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США накажут Россию за поддержку Асада771
США изменили условия вывода войск из Сирии48
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой170
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии520
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии123
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение