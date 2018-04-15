В аэропорту «Домодедово» утвердили тарифы для нового многоярусного паркинга

Аэропорт «Домодедово» утвердил тарифы для нового многоярусного паркинга на своей территории, они начали действовать с воскресенья, сообщается на сайте воздушной гавани.

«На ближайшем к аэровокзалу паркинге P1 стоимость часовой стоянки составит 250 рублей. При суточной парковке стоимость составит — 650 рублей (с 1 по 3 сутки), 250 рублей (с 4 по 10 сутки), свыше 11 суток — 200 рублей», — говорится в сообщении.

Такие же тарифы будут действовать на новом многоуровневом паркинге, который будет введен в эксплуатацию к старту ЧМ-2018. Парковочный комплекс расположен вблизи аэровокзала и рассчитан на 1,5 тысячи машино-мест.

Автовладельцам, оставившим машины на Р1 до введения нового тарифа, при выезде необходимо будет оплатить в соответствии с тарифом, действовавшим на момент въезда.

«Общая вместимость сети парковок аэропорта «Домодедово» 5 тысяч машино-мест, тарифы на услуги разных парковок варьируются в зависимости от удаленности по отношению к пассажирскому терминалу. От дальнего паркинга Р7 для автовладельцев организован бесплатный проезд на автобусе S-Bus до здания аэровокзала», — заключается на сайте.