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Онлайн‑продажи билетов на Октябрьской железной дороге в марте выросли на 20%
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Онлайн‑продажи билетов на Октябрьской железной дороге в марте выросли на 20% 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Более 1,1 миллиона билетов купили пассажиры Октябрьской железной дороги (ОЖД) через интернет в марте текущего года, что на 20% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.
«В марте 2018 года пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через интернет более 1,192 миллиона билетов на поезда дальнего следования, что на 20% превышает показатели аналогичного периода 2017 года», — говорится в сообщении.
Услугой электронной регистрации в марте воспользовались более 810 тысяч пассажиров (плюс 29%). За три месяца 2018 года через интернет было оформлено более 3,027 миллиона билетов (плюс 24% к аналогичному периоду 2017 года). Электронной регистрацией в первом квартале воспользовались порядка 2,346 миллиона пассажиров (плюс 23%).
Через терминалы самообслуживания за три месяца 2018 года оформлено более 159 тысяч билетов на поезда дальнего следования (распечатано порядка 135 тысяч, приобретено — более 24,2 тысячи).
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