Имущество на полмиллиона рублей спасено на пожаре в Грязовецком районе

Пожар произошел накануне в деревне Слобода. Сообщение о загорании двухквартирного деревянного дома поступило в 12.17. На вызов выезжали две единицы техники и семеро пожарных.

Дом отстоять удалось — из 128 кв. метров огнем повреждено 40. Пострадала внутренняя отделка обеих квартир и чердак, на кровлю огонь не распространился.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Ущерб составил практически 100 тысяч рублей, но большую часть имущества стоимостью 600 тысяч рублей удалось спасти. Пострадавших на пожаре нет.