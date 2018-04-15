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Имущество на полмиллиона рублей спасено на пожаре в Грязовецком районе
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Имущество на полмиллиона рублей спасено на пожаре в Грязовецком районе 

Вологда.рф 38 минут назад
Фото: Вологда.рф
Пожар произошел накануне в деревне Слобода. Сообщение о загорании двухквартирного деревянного дома поступило в 12.17. На вызов выезжали две единицы техники и семеро пожарных.
Дом отстоять удалось — из 128 кв. метров огнем повреждено 40. Пострадала внутренняя отделка обеих квартир и чердак, на кровлю огонь не распространился.
Причиной пожара стало короткое замыкание. Ущерб составил практически 100 тысяч рублей, но большую часть имущества стоимостью 600 тысяч рублей удалось спасти. Пострадавших на пожаре нет.
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