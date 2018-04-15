Ещё
Качество воздуха в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй в марте ухудшилось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Качество воздуха в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй в марте ухудшилось 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В марте, согласно данным Министерства экологии и окружающей среды, качество воздуха в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая ухудшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Доля дней с хорошим качеством воздуха в прошлом месяце в 13 городах региона составила 50,5 процента, что на 15,8 п. п. меньше, чем годом ранее.
Средняя концентрация в воздухе как частиц PM2,5, так и частиц PM10, являющихся основными загрязнителями, выросла более чем на 20 процентов в годовом выражении.
В Пекине доля дней с хорошим качеством воздуха в марте снизилась на 14,6 п. п. до 46,7 процента.
Несмотря на это, в целом за первые три месяца 2018 года число дней с хорошим качеством воздуха было больше благодаря превзошедшим ожидания показателям января и февраля.
Метеорологи предупреждают, что в последней декаде апреля на севере Китая загрязнение воздуха будет частым явлением в связи с ослаблением холодных фронтов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Кыргызстане за ночь произошли пожары на двух рынках Антониу Гутерриш призвал Совбез ООН не допустить выхода из-под контроля ситуации в Сирии Подразделения ПВО РФ в Сирии не применялись для отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции -- Министерство обороны России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США372
Ракеты Трампа подстрелили рубль295
Штайнмайер встал на защиту России319
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада21
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова196
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение