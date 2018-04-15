Качество воздуха в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй в марте ухудшилось

Пекин, 15 апреля / Синьхуа / — В марте, согласно данным Министерства экологии и окружающей среды, качество воздуха в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на севере Китая ухудшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Доля дней с хорошим качеством воздуха в прошлом месяце в 13 городах региона составила 50,5 процента, что на 15,8 п. п. меньше, чем годом ранее.

Средняя концентрация в воздухе как частиц PM2,5, так и частиц PM10, являющихся основными загрязнителями, выросла более чем на 20 процентов в годовом выражении.

В Пекине доля дней с хорошим качеством воздуха в марте снизилась на 14,6 п. п. до 46,7 процента.

Несмотря на это, в целом за первые три месяца 2018 года число дней с хорошим качеством воздуха было больше благодаря превзошедшим ожидания показателям января и февраля.

Метеорологи предупреждают, что в последней декаде апреля на севере Китая загрязнение воздуха будет частым явлением в связи с ослаблением холодных фронтов. -0-