Доходы под миллиард и жильё в Европе: самые богатые депутаты Госдумы от Самары 

Депутаты Государственной думы отчитались о доходах за 2017 год. В числе самых богатых оказались и представители Самарской области. 63.ru составил рейтинг депутатов по уровню доходов.
Бизнесмен в думе с 2011 года
Известный политик и бизнесмен замыкает тройку лидеров по уровню доходов среди всех депутатов Государственной думы. Он представляет в парламенте «Единую Россию» и совместно с Леонидом Михельсоном, который уже закрепился в рейтинге миллиардеров, является совладельцем газовой компании «Новатэк».
Судя по декларации, в 2017 году депутат заработал в 2 раза больше, чем в 2016 году — 734,38 миллиона рублей против 377,16 миллиона рублей. В его собственности находятся два земельных участка общей площадью 2328 квадратных метров, жилой и гостевой дома (479 и 362,9 квадратных метра соответственно). Все они расположены в России. При этом в безвозмездном пользовании депутата находится квартира площадью 143,2 квадратных метра и парковочное место. В автопарке Леонида Симановского — автомобили Mercedes-Benz S500 и S560 4Мatic. Также у депутата есть катер и прицеп для его перевозки.
Супруга депутата заработала в прошлом году 85,4 миллиона рублей. Ей принадлежит 1/100 доля участка под многоквартирым домом и три квартиры общей площадью почти 500 квадратных метров. Ездит жена парламентария на Mercedes-Benz ML 350. Также она владеет катером Aquador 32C. При этом супружеская чета продала виллу на Кипре.
Валерий Гартунг является депутатом Госдумы уже 7 лет Депутат входит во фракцию «Справедливой России». Его семья владеет Челябинским кузнечно-прессовым заводом. Доходы парламентария в прошлом году составил 38,8 миллиона рублей, а супруги — 102,99 миллиона рублей. Семья владеет 2/3 земельного участка в России общей площадью 9846 квадратных метров и 2/3 жилого дома площадью 672,2 квадратных метра.
Также в собственность четы входят квартиры в Швейцарии (190 квадратных метров) и на Кипре (94 квадратных метра). Еще два дома общей площадью более 398 квадратных метров располагаются в России. В автопарке Гартунгов — автомобили Mercedes-Benz CL, Mercedes A250 и Porsche Cayenne.
Высокими доходами отличилась жена депутата
Этот депутат пришел в политику из нефтяного бизнеса. В разные годы он «Самаранефтегазом», был первым вице-президентом компании «ЮКОС», входил в состав тсовета директоров «Волготанкера» и «Восточной нефтяной компании». В Государственной думе Виктор Казаков трудится с 2007 года.
В проглом году доход депутата составил 8,04 миллиона рублей. Зато его супруга заработала 55,8 миллиона рублей. В собственности семьи находятся квартира площадью 165 квадратных метров, дом площадью 498 квадратных метров) и два земельных участка общей площадью 2398 квадратных метров. Депутат ездит на Land Rover, а его жена — на Mercedes Benz GL-500.
Любитель раритета
Евгений Серпер работает в думе 2 года
Выделился среди остальных и депутат Евгений Серпер. Его доход составил за прошлый год 7,8 миллиона рублей. Зато в собственности представителя «Единой России» находятся шесть земельных участков общей площадью более 4000 квадратных метров, три дома и две квартиры. В автопарке — раритетный автомобиль Wanderer и мотоцикл Ducati Monster 821.
Доходы и собственность остальных депутатов
Григорий Балыхин, «Единая Россия». Доход семьи — 11,54 миллиона рублей. Собственность: два участка площадью 1935 квадратных метра, три жилых дом и квартира.
Марина Бесплалова, «Единая Россия». Доход — 3,95 миллиона рублей. Собственность: земельный участок площадью 1200 квадратных метров и квартира.
Владимир Бокк, «Единая Россия». Доход семьи — 4,5 миллиона рублей. Собственность: участок площадью 1500 квадратных метров, 6/7 квартиры, дом, хозяйственный блок, снегоход YAMAHA VR540E, Ford Focus, Toyota Highlander.
Владимир Гутенёв, «Единая Россия». Доход семьи — 11,9 миллиона рублей. Собственность супруги: участок площадью 1500 квадратных метров, жилой дом, квартира. Депутату принадлежит Mercedes-Benz ML 350 4M.
Леонид Калашкинов, КПРФ. Доходы семьи — 9,8 миллиона рублей. Собственность: два участка общей площадью более 4000 квадратных метров, дом, квартира, нежилое помещение, Toyota Avensis.
Надежда Колесникова — в центре
Надежда Колесникова, «Единая Россия». Доходы семьи — 4,9 миллиона рублей. Собственность: земельный участок площадью 1500 квадратных метров, дом и квартира, автомобиль Volkswagen Caravelle.
Роман Романенко, «Единая Россия». Доходы семьи — 16 миллионов рублей. Собственность: две квартиры, автомобили BMW X6 хDRIVE35i, BMW 325, катер Bayliner 192 Discovery.
Игорь Станкевич, «Единая Россия». Доходы семьи — 9,3 миллиона рублей. Собственность — два земельных участка, объект жилищного строительства, три квартиры, два нежилых помещения, автомобиль Mercedes-Benz GLC.
Владимир Шаманов, «Единая Россия». Доходы семьи — 10,2 миллиона рублей. Собственность — два участка площадью 7500 квадратных метров, два дома и квартира, автомобиль Lexus RX 400h.
Сравните доходы депутатов, посмотрев наш прошлогодний материал об их декларациях.