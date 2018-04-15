Доходы под миллиард и жильё в Европе: самые богатые депутаты Госдумы от Самары

Депутаты Государственной думы отчитались о доходах за 2017 год. В числе самых богатых оказались и представители Самарской области . 63.ru составил рейтинг депутатов по уровню доходов.

Бизнесмен в думе с 2011 года

Судя по декларации, в 2017 году депутат заработал в 2 раза больше, чем в 2016 году — 734,38 миллиона рублей против 377,16 миллиона рублей. В его собственности находятся два земельных участка общей площадью 2328 квадратных метров, жилой и гостевой дома (479 и 362,9 квадратных метра соответственно). Все они расположены в России . При этом в безвозмездном пользовании депутата находится квартира площадью 143,2 квадратных метра и парковочное место. В автопарке Леонида Симановского — автомобили Mercedes-Benz S500 и S560 4Мatic. Также у депутата есть катер и прицеп для его перевозки.

Супруга депутата заработала в прошлом году 85,4 миллиона рублей. Ей принадлежит 1/100 доля участка под многоквартирым домом и три квартиры общей площадью почти 500 квадратных метров. Ездит жена парламентария на Mercedes-Benz ML 350. Также она владеет катером Aquador 32C. При этом супружеская чета продала виллу на Кипре

Валерий Гартунг является депутатом Госдумы уже 7 лет Депутат входит во фракцию «Справедливой России» . Его семья владеет Челябинским кузнечно-прессовым заводом . Доходы парламентария в прошлом году составил 38,8 миллиона рублей, а супруги — 102,99 миллиона рублей. Семья владеет 2/3 земельного участка в России общей площадью 9846 квадратных метров и 2/3 жилого дома площадью 672,2 квадратных метра.

Также в собственность четы входят квартиры в Швейцарии (190 квадратных метров) и на Кипре (94 квадратных метра). Еще два дома общей площадью более 398 квадратных метров располагаются в России. В автопарке Гартунгов — автомобили Mercedes-Benz CL, Mercedes A250 и Porsche Cayenne.

Высокими доходами отличилась жена депутата

Этот депутат пришел в политику из нефтяного бизнеса. В разные годы он «Самаранефтегазом», был первым вице-президентом компании «ЮКОС» , входил в состав тсовета директоров «Волготанкера» и «Восточной нефтяной компании». В Государственной думе Виктор Казаков трудится с 2007 года.

В проглом году доход депутата составил 8,04 миллиона рублей. Зато его супруга заработала 55,8 миллиона рублей. В собственности семьи находятся квартира площадью 165 квадратных метров, дом площадью 498 квадратных метров) и два земельных участка общей площадью 2398 квадратных метров. Депутат ездит на Land Rover, а его жена — на Mercedes Benz GL-500.

Любитель раритета

Евгений Серпер работает в думе 2 года

Выделился среди остальных и депутат Евгений Серпер. Его доход составил за прошлый год 7,8 миллиона рублей. Зато в собственности представителя «Единой России» находятся шесть земельных участков общей площадью более 4000 квадратных метров, три дома и две квартиры. В автопарке — раритетный автомобиль Wanderer и мотоцикл Ducati Monster 821.

Доходы и собственность остальных депутатов

Григорий Балыхин , «Единая Россия». Доход семьи — 11,54 миллиона рублей. Собственность: два участка площадью 1935 квадратных метра, три жилых дом и квартира.

Марина Бесплалова, «Единая Россия». Доход — 3,95 миллиона рублей. Собственность: земельный участок площадью 1200 квадратных метров и квартира.

Владимир Бокк, «Единая Россия». Доход семьи — 4,5 миллиона рублей. Собственность: участок площадью 1500 квадратных метров, 6/7 квартиры, дом, хозяйственный блок, снегоход YAMAHA VR540E, Ford Focus, Toyota Highlander.

Владимир Гутенёв, «Единая Россия». Доход семьи — 11,9 миллиона рублей. Собственность супруги: участок площадью 1500 квадратных метров, жилой дом, квартира. Депутату принадлежит Mercedes-Benz ML 350 4M.

Леонид Калашкинов, КПРФ . Доходы семьи — 9,8 миллиона рублей. Собственность: два участка общей площадью более 4000 квадратных метров, дом, квартира, нежилое помещение, Toyota Avensis.

Надежда Колесникова, «Единая Россия». Доходы семьи — 4,9 миллиона рублей. Собственность: земельный участок площадью 1500 квадратных метров, дом и квартира, автомобиль Volkswagen Caravelle.

Роман Романенко , «Единая Россия». Доходы семьи — 16 миллионов рублей. Собственность: две квартиры, автомобили BMW X6 хDRIVE35i, BMW 325, катер Bayliner 192 Discovery.

Игорь Станкевич, «Единая Россия». Доходы семьи — 9,3 миллиона рублей. Собственность — два земельных участка, объект жилищного строительства, три квартиры, два нежилых помещения, автомобиль Mercedes-Benz GLC.

Владимир Шаманов , «Единая Россия». Доходы семьи — 10,2 миллиона рублей. Собственность — два участка площадью 7500 квадратных метров, два дома и квартира, автомобиль Lexus RX 400h.

Сравните доходы депутатов, посмотрев наш прошлогодний материал об их декларациях.