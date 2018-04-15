П од Саратовом ночью выгорел «особняк» на 250 квадратов

Сегодня, 15 апреля, в Дергачевском районе сгорел большой частный дом. Пожарные выдвинулись по тревоге в Дергачи около 4 часов ночи. Как уточнили «Новостям Саратова» в региональном ГУ МЧС , очевидцы рассказали о загорании жилого дома на улице Садовая. Буквально через 10 минут пожарные были на месте, но спасти жилье не удалось.

-Дом выгорел полностью, и площадь пожара составила 250 квадратных метров. Причина ЧП сейчас устанавливается, — сообщили в МЧС, отметив, что пострадавших в результате ЧП не было.