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П од Саратовом ночью выгорел «особняк» на 250 квадратов
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П од Саратовом ночью выгорел «особняк» на 250 квадратов 

Новости Саратова 31 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня, 15 апреля, в Дергачевском районе сгорел большой частный дом. Пожарные выдвинулись по тревоге в Дергачи около 4 часов ночи. Как уточнили «Новостям Саратова» в региональном ГУ МЧС, очевидцы рассказали о загорании жилого дома на улице Садовая. Буквально через 10 минут пожарные были на месте, но спасти жилье не удалось.
-Дом выгорел полностью, и площадь пожара составила 250 квадратных метров. Причина ЧП сейчас устанавливается, — сообщили в МЧС, отметив, что пострадавших в результате ЧП не было.
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