Получить итальянский ВНЖ и сэкономить при покупке недвижимости!

Сэкономить на покупке жилья в Италии можно еще на этапе выбора рынка: первичной или вторичной недвижимости. «Вторичка» финансово гораздо выгоднее. Максимальный налог здесь составит 9% от кадастровой стоимости. На первичном же рынке на налог уйдет баснословная сумма. Если квартира или дом оценивается в €1 млн, то государству придется отдать 10%, то есть плюс €100 000.

При покупке вторичной недвижимости можно рассчитывать на государственные льготы, а именно, на снижение налогового процента, даже иностранцам.

Когда составляется нотариальный акт, в числе прочего нотариус спрашивает будете ли вы пользоваться льготами, которые предоставляются при покупке первого жилья.

Если вы покупаете первое жилье на вторичном рынке, то есть не новострой, то платите налог всего 2-4% от кадастровой стоимости. И после этого в дальнейшем вообще не платите налог на недвижимость в Италии. Это очень выгодно.

Есть только одно «но» — воспользоваться льготами может только обладатель итальянского ВНЖ. Если ВНЖ нет или недвижимость не первая, то придется отдать 9% от кадастровой стоимости при покупке и плюс ежегодный налог на недвижимость.

Ежегодный налог на недвижимость придется платить обладателям ВНЖ в случае с первым жильем и на вторичном рынке, если приобретен объект класса люкс с кадастровым классом А/8. Класс не зависит от стоимости жилья. Например, есть большие особняки, которые строились еще в довоенные годы и сегодня оцениваются недорого — около миллиона евро, но им был когда-то присвоен класс А/8. За такую недвижимость придется платить около €9000-10 000 в год. Весомые дополнительные расходы. Поэтому очень важно уточнять, к какому классу относится приобретаемое жилье.

Если вы заявили, что воспользуетесь льготами, то в течение 18 месяцев ВНЖ должен быть оформлен. Если по каким-либо причинам не успеваете — например, в последнее время документы оформляют очень медленно, до полугода — то из налоговой службы придет уведомление, в котором потребуют оплатить разницу в 7%, плюс штраф. Сумма варьируется в зависимости от стоимости недвижимости, но в среднем — около €400-500.

Иностранцу и его/её супругу/супруге, их несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении совершеннолетним детям и родителям-пенсионерам (если заявитель — единственный ребенок) проще всего получить Residenza elettiva и Lavoro autonomo.

Residenza elettiva — вид на жительство без права на работу

Необходимые документы

Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость в Италии либо долгосрочную аренду «3+2 года» или «4+4 года»

Подтверждение пассивного дохода (договор займа, аренды, учредительские документы, депозиты, ценные бумаги и т. п.) от €3000 на человека в месяц

Процедура получения Residenza elettiva

Подача документов на визу типа D в консульстве Италии в вашей стране.

Подача заявления на ВНЖ в Италии. Делается в течение восьми дней после въезда в страну по визе категории D. Повторно прилагаются все документы, которые были представлены в консульство Италии.

Сдача биометрии. При подаче документов в Италии заявителю назначается время для биометрии. Пройти процедуру должны все члены семьи, которые будут получать ВНЖ, за исключением детей до 12 лет.

Получение карточки ВНЖ. По закону с момента подачи заявления в Италии до получения карточки должно проходить около 20 дней.

Для успешного получения ВНЖ стоимость недвижимости совершенно неважна. Согласно санитарным нормам Италии, главное, чтобы было не менее 18 кв. м жилой площади на каждого жильца + туалет с вытяжкой или окном.

Lavoro autonomo — ВНЖ для индивидуальной трудовой деятельности / ведения бизнеса

Здесь нужно либо покупать готовый бизнес, либо открывать собственный. Но в последнем случае придется ждать три года, в течение которых ваша компания должна успешно проработать в Италии.

Необходимые документы:

Документы, подтверждающие право собственности на жилую недвижимость в Италии, либо долгосрочную аренду «3+2 года» или» 4+4 года».

Отчетность по прибыли компании. Валовая доходность на человека должна быть от €15 000 в год. Если документы подаются на семью из трех человек, то минимум €20 000, пять человек — €25 000.

Годовая налоговая и финансовая отчетность компании

Процедура получения аналогична процедуре с Residenza elettiva

NB! В Италии проверяют, живете ли вы там по ВНЖ или нет. Офицер службы может прийти в любое время по официальному адресу вашего проживания и, если несколько раз подряд вас не застанет или вам будут приходить официальные письма из мэрии или префектуры, а вы на них никак не реагируете, это автоматически означает, что вас там нет. Резиденцию отзовут. Есть прецеденты. Это значит, что для получения ПМЖ, на которое можно претендовать после 5 лет владения ВНЖ, вам придется начать все с начала.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости. Фото Unsplash.com