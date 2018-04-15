Депутаты Госдумы от Башкирии задекларировали свои доходы и имущество

Депутаты, представляющие Башкирию Государственной думе , отчитались о своих дохода за 2017 год. Большинство из них заработали около пяти миллионов рублей, но есть и отличившиеся.

Александр Ющенко заработал за год всего 4,35 миллиона. Транспорта не имеет.

Рамзил Ишсарин имеет заработок чуть выше 4,63 миллиона рублей, у него также есть земля в 786 квадратов и квартира в 90 квадратных метров. Ездит депутат на Mazda CX-5.

Михаил Бугера получил зарплату в 4,67 миллиона, делит с супругой квартиру в 101 метр. Ездит Михаил на скромной Honda Accord.

Инга Юмашева заработала 4,72 миллиона, имеет в собственности квартиру в 62 квадратных метра и ездит на престижной Infiniti G25.

Павел Качкаев оценил доход в 4,93 миллиона, но у него есть земля, площадью 2462 квадратных метра и дом почти в 300 квадратов, а также квартира, площадью 149 квадратных метров. Депутат ездит по Москве на Mercedes-Benz C 180.

Депутат Ильдар Бикбаев заработал 5,02 миллиона, но владеет долями в нескольких квартирах. Еще две квартиры записаны на супругу.

Зариф Байгускаров отчитался о полученных за год 5,07 миллиона, все имущество Зарифа записано на ребенке.

Фарит Ганиев живет скромно с заработком в 5,08 миллиона. Супруга и ребенок живут в съемной квартире, которую Ганиев получил как депутат Госдумы.

Гаджимурад Омаров заработал 5,09 миллиона рублей, в его собственности семь домов, несколько гаражей и участков. Разъезжает депутат на Mercedes-Benz S600, а его супруга — на Porsche Cayenne.

Депутат Зугура Рахматуллина получила за год 5,10 миллиона рублей, в ее собственности дом в 180 квадратов и квартира в 103 квадратных метра. Ездит женщина на Toyota Land Cruiser Prado.

Рафаэль Марданшин заработал 5,44 миллиона рублей, а его супруга — 6,43. У нее девять участков по 4000–6000 квадратов, а у самого Рафаэля Мирхатимовича — газопровод и две легковушки: Volvo XC60 и Toyota Camry.

Рима Баталова довольствуется заработанными 6,47 миллиона и квартирой в 109 квадратных метров. Ездит депутат на работу на Audi Q5 S Line.

Алексей Изотов смог пополнить свой бюджет на 12,09 миллиона, супруга заработала 8,79. Депутат ездит на Mercedes-Benz ML350, а также Toyota Land Cruiser 120.

Иван Сухарев обходится без автомобиля, хотя заработал за год 13,80 миллиона рублей, а его супруга задекларировала доход в 7,93 миллиона, квартира в 146 квадратных метров записана на ребенке.