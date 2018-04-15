Погорельцы с Покровки: «Вырученных денег хватило разве что на жизнь»

— Мы живем недалеко, каждый день ходим мимо и «любуемся» ужасным видом этого дома, — рассказала НН.РУ нижегородка Елена Бабкина . — Первые два этажа занимает кальянная, аптека, а чердак был жилой. Помню, в июне 2016 года, ночью, как раз в мансарде дома был большой пожар. Говорили, что семья с новорожденным ребенком еле спаслась и осталась без крова. Возможно, к Чемпионату мира администрация решила отремонтировать здание, чтобы не портило вид главной улицы.

Маме с малышом предложили комнату без горячей воды

Мы разыскали семью, потерявшую жилплощадь в огне. Около 2 часов ночи 10 июня 2016 года в доме 44 на ул. Большой Покровской произошел крупный пожар, сгорело помещение на чердаке площадью 200 кв.м.

Это была трехкомнатная квартира, в которой жила Светлана Кибирева с мачехой и новорожденным малышом. Вернее, ребенка не успели привезти в эту квартиру — когда случился пожар, Светлана с сыном были в роддоме. Это их и спасло. Новоиспеченная бабушка проснулась от треска и яркого пламени, попыталась сама потушить пожар, но ничего не вышло. Женщине повезло, она выбралась из горящей квартиры.

Выписавшись из роддома, Светлана с сыном на руках оказалась без крова над головой — только сгоревший остов чердака, на которым они жили. Ни жилья, ни вещей, ни денег!

— Тогда нас приютили друзья. Они же бросили клич в соцсетях— поделилась Светлана. — Многие откликнулись, собирали вещи, деньги. В администрации нам предложили комнату в маневренном фонде площадью 6 кв.м. без горячей воды и 30 тысяч рублей материальной помощи. От комнаты мы отказались — в таких условиях невозможно жить с новорожденным!

Все по закону — раз квартира была оформлена в собственность на молодую женщину и на ее мачеху, муниципальных помещений в доме не было, других площадей, кроме маневренного фонда, ей не обязаны предоставлять, объяснили в администрации Нижегородского района.

Если бы был найден виновник пожара, тогда семья могла бы в суде взыскать ущерб.

— В акте о пожаре указано, что причина пожара — поджог. Но виновных не нашли. Мне кажется, их и не искали, — грустно констатирует Светлана.

То, что осталось от квартиры, продали за бесценок

Два года прошло с того пожара. Своего жилья у мамы с ребенком так и не появилось. По словам Светланы, еще в декабре 2016 года семья вынуждена была продать за бесценок то, что осталось от квартиры. Сами теперь живут у родственников. Вырученных денег хватило разве что на жизнь. На учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий семья не вставала — не очень верится, что можно получить квартиру от государства в обозримом будущем.

— Поэтому ремонт делаем не мы, а нынешний владелец данного дома. Я думаю, его власти обязали привести в порядок здание как раз к Чемпионату мира. Поэтому и начали ремонтировать только сейчас в таком ускоренном режиме, — предположила нижегородка.

В администрации Нижнего Новгорода нам объяснили, что дом находится в частной собственности, владельцы по собственной инициативе делают ремонт — «никаких обязательств к Чемпионату мира на них не накладывали», подчеркнули чиновники.

Всего у дома №44 площадью 270 кв.м. четыре владельца, кадастровая стоимость здания — почти 1,2 млн рублей (сведения из электронной базы Росреестра ).

К слову, коммерческие площади в центре «золотые» — сегодня на сайте gipernn.ru предлагают арендовать 80-метровый цоколь в этом здании, где когда-то располагалась аптека, за 160 тысяч рублей в месяц.