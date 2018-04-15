Ещё
Строительство жилого дома на 319 квартир в Ивантеевке планируется завершить в июле-сентябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство жилого дома на 319 квартир в Ивантеевке планируется завершить в июле-сентябре 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Строительство жилого дома на 319 квартир намерены завершить в подмосковной Ивантеевке в III квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Главгосстройнадзор Московской области приступил к плановой проверки строительства многоэтажного жилого дома, который возводится на ул. Заводская в Ивантеевке. Проверка продлится до 27 апреля. Строительство объекта планируется завершить в III квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.
Как уточнил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев, в настоящее время ведутся работы по устройству фасада, ведется кладка внутренних перегородок, монтаж оконных и балконных блоков, монтаж внутренних инженерных систем.
В пресс-службе ведомства пояснили, что новостройка рассчитана на 319 квартир (студий — 169, однокомнатных — 77 и двухкомнатных — 73). Общая площадь дома — 23 тыс. 615 кв. м, площадь квартир — 12 тыс. 63 кв. м. Жилой дом возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Пром Строй Инвест».
Агентство «Москва»: последние новости
Незаконно возведенное шестиэтажное здание на северо-западе Москвы демонтировали по решению суда Более 6,5 тыс. ипотечных сделок зарегистрировали в Москве в марте Москомстройинвест: Признание компании «МКХ» банкротом позволяет передать ЖК «Царицыно» новому застройщику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии130
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии452
Асад сделал заявление после удара США746
«Мне срочно нужен мужчина»114
В США усомнились в законности удара по Сирии226
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение