Строительство жилого дома на 319 квартир в Ивантеевке планируется завершить в июле-сентябре

Строительство жилого дома на 319 квартир намерены завершить в подмосковной Ивантеевке в III квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Главгосстройнадзор Московской области приступил к плановой проверки строительства многоэтажного жилого дома, который возводится на ул. Заводская в Ивантеевке. Проверка продлится до 27 апреля. Строительство объекта планируется завершить в III квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.

Как уточнил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев , в настоящее время ведутся работы по устройству фасада, ведется кладка внутренних перегородок, монтаж оконных и балконных блоков, монтаж внутренних инженерных систем.

В пресс-службе ведомства пояснили, что новостройка рассчитана на 319 квартир (студий — 169, однокомнатных — 77 и двухкомнатных — 73). Общая площадь дома — 23 тыс. 615 кв. м, площадь квартир — 12 тыс. 63 кв. м. Жилой дом возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Пром Строй Инвест».