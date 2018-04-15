Соседи вынесли мужчину из горящей квартиры в Иркутске

Иркутские пожарные потушили пожар в пятиэтажном доме на улице Волгоградской, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Квартира на третьем этаже загорелась ночью 13 апреля. К моменту прибытия пожарным она уже была охвачена пламенем, дым начал распространяться на лестничные проемы, создавая опасную ситуацию для жильцов дома. Из здания срочно эвакуировали 22 человека, четверо из которых — дети.

На третьем этаже в это время соседи вынесли мужчину из горящей квартиры.

Через десять минут пожар был ликвидирован. По предварительной информации, возгорание возникло из-за непотушенной сигареты. Соседи рассказали, что хозяин квартиры, где начался пожар, часто выпивал и курил. Точную причину пожара определят специалисты.