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Соседи вынесли мужчину из горящей квартиры в Иркутске
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Соседи вынесли мужчину из горящей квартиры в Иркутске 

АиФ Иркутск 19 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутские пожарные потушили пожар в пятиэтажном доме на улице Волгоградской, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Квартира на третьем этаже загорелась ночью 13 апреля. К моменту прибытия пожарным она уже была охвачена пламенем, дым начал распространяться на лестничные проемы, создавая опасную ситуацию для жильцов дома. Из здания срочно эвакуировали 22 человека, четверо из которых — дети.
На третьем этаже в это время соседи вынесли мужчину из горящей квартиры.
Через десять минут пожар был ликвидирован. По предварительной информации, возгорание возникло из-за непотушенной сигареты. Соседи рассказали, что хозяин квартиры, где начался пожар, часто выпивал и курил. Точную причину пожара определят специалисты.
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