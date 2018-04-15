Минстрой предложил ввести индивидуальный учет тепла

Минстрой предложил ввести индивидуальный учет тепла: таким образом потребители смогут оплачивать теплоснабжение собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета и экономить на отоплении до 40%, пишет РБК.

Если в доме установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители, то дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла. Собственники будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.

«Каждый из нас привык к своему температурному режиму. Кто-то готов платить больше, чтобы в квартире было 30 °С, а кому-то достаточно 18–20 °С. Но при этом многоквартирный дом — это единый объект, и полностью перейти на индивидуальный учет было бы несправедливо. Поэтому мы предложили компромиссный алгоритм расчета, который, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а с другой, позволяет конкретному потребителю экономить», — говорят чиновники.