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Минстрой предложил ввести индивидуальный учет тепла
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Минстрой предложил ввести индивидуальный учет тепла 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Минстрой предложил ввести индивидуальный учет тепла: таким образом потребители смогут оплачивать теплоснабжение собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета и экономить на отоплении до 40%, пишет РБК.
Если в доме установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители, то дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла. Собственники будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.
«Каждый из нас привык к своему температурному режиму. Кто-то готов платить больше, чтобы в квартире было 30 °С, а кому-то достаточно 18–20 °С. Но при этом многоквартирный дом — это единый объект, и полностью перейти на индивидуальный учет было бы несправедливо. Поэтому мы предложили компромиссный алгоритм расчета, который, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а с другой, позволяет конкретному потребителю экономить», — говорят чиновники.
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