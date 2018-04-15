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Покупатель дома нашел на диване сидячую мумию бывшего владельца
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Покупатель дома нашел на диване сидячую мумию бывшего владельца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Один из потенциальных покупателей дома на севере Италии нашел в нем мумифицированное тело бывшего владельца. Об этом сообщает местное издание Corriere della sera.
Дом был выставлен на аукцион после того, как перестали поступать платежи за ипотеку и коммунальные услуги. Один из потенциальных покупателей вместе с представителем судебных органов приехал, чтобы осмотреть здание и обнаружил в нем сидящее на диване тело бывшего хозяина.
Владелец дома 42-летний Вальтер Даль-Дзотто умер летом 2017 года. Его называли необщительным человеком. Его отец и брат живут в соседнем городе, однако Даль-Дзотто не поддерживал с ними связь.
Ранее, 1 апреля, сообщалось, что жительница Петербурга обнаружила в чулане квартиры, которую она арендовала, мумию человека.
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