Покупатель дома нашел на диване сидячую мумию бывшего владельца

Один из потенциальных покупателей дома на севере Италии нашел в нем мумифицированное тело бывшего владельца. Об этом сообщает местное издание Corriere della sera.

Дом был выставлен на аукцион после того, как перестали поступать платежи за ипотеку и коммунальные услуги. Один из потенциальных покупателей вместе с представителем судебных органов приехал, чтобы осмотреть здание и обнаружил в нем сидящее на диване тело бывшего хозяина.

Владелец дома 42-летний Вальтер Даль-Дзотто умер летом 2017 года. Его называли необщительным человеком. Его отец и брат живут в соседнем городе, однако Даль-Дзотто не поддерживал с ними связь.