Штатные депутаты гордумы Цецерский, Полонская и Гаврилов отчитались о доходах за 2017 год 

В соответствии с законодательством о коррупции штатные депутаты Псковской городской думы Иван Цецерский (глава Пскова), Елена Полонская и Сергей Гаврилов (заместители главы Пскова) отчитались о доходах за 2017 год. Иван Цецерский заработал 1 млн 571 тыс. 031 рубль, в его собственности — два земельных участка, 1/3 доли в квартире и жилой дом. Глава Пскова владеет Opel Vectra, Kia Sportage SLS и автоприцепом. Жена главы Пскова за год заработала 1 млн 087 тыс. 679 рублей. Замглавы Елена Полонская задекларировала доход в 490 тыс. 749 рублей, три земельных участка и две квартиры в долевой собственности (67 и 35 кв. м). Доход мужа Полонской за год — 47,5 тысячи рублей. Доход Сергея Гаврилова составил 1 млн 077 тыс. 425 рублей, в собственности — три земельных участка, жилой дом (131,6 кв. м) и квартира (96,2 кв. м). Замглавы Пскова владеет Audi Q7 и Totota Land Cruiser. Жена Гаврилова в 2017 году заработала 1 млн 456 тыс. 200 рублей. Также отчитался о доходах и председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар, его заработок в 2017 году составил 1 млн 459 тыс. 389 рублей. Добавим, что в графе «расходы» все депутаты и чиновники заявили одно и то же: «не имеет». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».