В Госдуме обсудили проблемы дольщиков и поставили на вид руководству Ростовской области 

12 апреля состоялось очередное заседание Рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства. О дорожных картах и единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) При обсуждении вопроса о завершении проблемных объектов долевого строительства директор Департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко сообщила: «Срок разработки дорожных карт продлен до 15 апреля 2018 года. На сегодняшний день дорожные карты (ред. — обновленные) представили 18 регионов. Сводные данные будут собраны к 20 апреля, и на следующем заседании Рабочей группы можно будет сообщить о той динамике по объектам, которая имеет место». По информации управляющего директора АО «ДОМ.РФ» Алексея Ниденса на сегодняшний день Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства проверяет 746 застройщиков, через механизм фонда зарегистрировано 15,4 тыс. ДДУ — это более 20 тыс. квартир. В Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) зарегистрировались почти 2,5 тыс. застройщиков, которые ввели информацию по 4 736 объектам. Фотографии о ходе строительства загружены по 2 400 объектам. Однако многие девелоперы пока не предоставили информацию по своим объектам, отметил Алексей Ниденс. «У нас в первом чтении принят законопроект, который возлагает ответственность за непредоставление информации, — напомнил, комментируя эту информацию, председательствовавший на заседании глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, добавив: — Я надеюсь, что до 1 июля он должен быть принят, и тогда мы будем просить прокуратуру наказывать за это». О правах собственности дольщиков О проблемах формирования пакетов документов для оформления прав собственности дольщиков при достройке проблемных объектов СУ-155 рассказал старший вице-президент банка «Российский капитал» Олег Бетин. По его словам, за время строительства часто в составе собственников жилья происходят изменения. Если застройщик имеет недостроенные объекты, допустим, в пяти регионах страны, организовать общее собрание дольщиков практически невозможно: для этого не хватит даже футбольного стадиона. В связи с большой загрузкой судов, рассмотрение дел обманутых дольщиков тянется до года. «Мы прошли все эти этапы. Сейчас ситуация выстроена, но сам механизм очень сложный: он многозвенный, и звенья должны между собой синхронно взаимодействовать, — подчеркнул Олег Бетин, добавив: — Мы заключили специальные соглашения с регионами, на практике выстроили так работу, чтобы с людьми было взаимодействие. Только после этого процедуры стали проходить более-менее осмысленно и безболезненно», — заключил чиновник. О банкротстве В ходе обсуждения вопроса об основных этапах банкротства Николай Николаев подчеркнул, что на местах дольщики часто не понимают сам смысл процедуры банкротства: «Для большинства введение банкротства означает крест на будущем, — пояснил депутат, резюмировав: — Не должно быть этого! У нас что-то не работает в этой процедуре, давайте поймем что», — обратился он к членам Рабочей группы. Выражая мнение пострадавших граждан, координатор инициативных групп дольщиков России Лора Митт заявила, что процедура банкротства должна проводиться параллельно с достройкой объектов, как это было в случае с СУ-155. По ее словам, в некоторых субъектах администрация сперва очищает проблемный объект от долгов, а затем возвращает обманутым дольщикам лишь незначительную часть вложенных средств, полученную в результате торгов в рамках конкурсного производства. О страховании Поскольку с октября 2017 года заработал компенсационный фонд, новых объектов на страхование не поступает, напомнил присутствующим начальник Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России Иван Давыдов. При этом по состоянию на 28 февраля 2018 года имелось более 760 тысяч действующих договоров, сформированы страховые резервы на уровне 19 млрд руб., сообщил он. По информации г-на Давыдова в списке компаний, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика, опубликованном на сайте Банка России, сегодня представлены 15 страховщиков, из них работающих — десять, а активно работающих — четыре, причем в этих четырех сосредоточено 85% всей ответственности девелоперов. Помимо надзора за финансовой устойчивостью страховых компаний ЦБ проводит и «поведенческий» надзор, реагируя на обращения граждан. В I квартале 2018 года было 300 таких обращений, рассказал Иван Давыдов, добавив: «Если мы видим, что происходит нарушение страховщиком тех или иных правил страхования, законов, мы реагируем установленным образом». О ситуации в Ростовской области Отдельно на заседании Рабочей группы обсуждалась ситуация с долевым строительством в Ростовской области. Депутат Госдумы от этого региона Антон Гетта поделился с участниками заседания результатами инспекции проблемных объектов в данном субъекте РФ. «На сегодняшний день в реестре Ростовской области зафиксированы 63 проблемных объекта и 2 961 ДДУ, — сообщил парламентарий. — При этом по данным Рабочей группы при Президиуме Генсовета партии „Единая Россия“ в области 67 проблемных объектов и 4 718 ДДУ. Когда будут собраны необходимые документы, четыре объекта включат в реестр. А всего до конца этого года должны быть достроены 14 объектов», — подытожил Антон Гетта. Между тем, по словам присутствовавших на заседании Рабочей группы ростовских дольщиков, некоторые объекты в регионе строятся уже 12—14 лет. Член инициативной группы дольщиков Ростовской области Максим Гончаров напомнил, что на парламентских слушаниях в июле 2017 года вице-губернатор региона Сергей Сидаш заверил, что не видит никаких проблем в том, чтобы в 2017 году начать достройку ЖК «Европейский» (10 недостроенных домов, 1 076 квартир) и закончить ее в 2019 году. Однако на первом же совещании в Ростове чиновник заявил, что инвестора для достройки объекта нет. Таким образом, власти Ростовской области не намерены решать проблему обманутых дольщиков, резюмировал Гончаров. По словам активистки Людмилы Истоминой, диалог с властью у ростовских дольщиков налажен, но их общение с органами власти происходит примерно в таком ключе. Выходит губернатор и говорит: «Я ищу решение вашей проблемы, а вы что скажите? Ну вот, видите, вы не знаете…». «Это равносильно тому, как если бы главврач собрал пациентов больницы и предложил им самим подумать, какой диагноз себе поставить», — возмущенно сказала дольщица. «В 2017 году по реализации дорожных карт наши обязательства полностью выполнены, введены 5 объектов. На 2018 год в плане 16 объектов, по двум работа уже завершена, — доложил замглавы регионального минстроя Сергей Вифлянцев. — Объединениям дольщиков предоставляются субсидии на подключение объектов к инженерным сетям. В 2017 году на эти цели из областного бюджета было выделено 50 млн руб.», — сообщил чиновник. Впрочем, на вопрос о сроках завершения строительства упомянутого ЖК «Европейский» г-н Вифлянцев ответил так: «Для завершения строительства проблемных объектов нужен инвестор, на данный момент его еще нет». Алексей Ниденс дал краткую справку по Ростовской области. По данным ДОМ.РФ из 140 застройщиков региона в ЕИСЖС зарегистрированы только 58, а из 377 домов, находящихся в активной стройке, внесен только 101 объект. «Как видим, информация явно не полная», — констатировал топ-менеджер госкорпорации, вслед за Николаем Николаевым добавив, что непредоставление информации является нарушением закона. «Исходя из выступлений представителей обманутых дольщиков, у меня сложилось впечатление, что ни на одном недостроенном объекте Ростовской области не ведутся работы, не найден инвестор», — констатировал первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Алексей Русских. «Я посмотрел уровень рыночных цен, — добавил он: — от 55 до 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Цена не такая уж низкая, она предполагает возможность социальной нагрузки на достройку проблемных объектов. Поэтому я считаю, что обладминистрацией не ведется никакой работы, ни одного инвестора не нашли. Это моя оценка», — жестко резюмировал депутат. Подводя итоги, Николай Николаев сообщил, что руководству Ростовской области будет направлен депутатский запрос о выполнении обещаний, данных на парламентских слушаниях. Кроме того, Рабочая группа попросит Минстрой разобраться с перечнем объектов, не включенных в дорожные карты, который представили ростовские дольщики. Наконец, руководству региона необходимо в кратчайшие сроки представить в ЕИСЖС информацию обо всех застройщиках и проблемных объектах области. Следующее заседание Рабочей группы планируется провести в конце мая. Сергей КОЗЛОВ Фото автора