Топ-10 самых дешевых автомобилей для ремонта и обслуживания

Одним из самых больших преимуществом покупки нового автомобиля вместо подержанного является то, что он поставляется с расширенной гарантией, которая покрывает расходы на ремонт в течение первых лет владения.

Хотя это может позволить себе определенное спокойствие, имейте в виду, что не все необходимые услуги покрываются гарантией от производителя. Обычно исключаются расходы на техническое обслуживание (замены масла, осмотры и т.д.) и так называемые износостойкие предметы, включая тормозные колодки, ремни, шланги и аккумулятор.

Пожалуй, каждый будущий владелец транспортного средства, покупающий новый или подержанный автомобиль, задаётся вопросом: на чём остановить свой выбор, чтобы сэкономить «большой кусок» денег в долгосрочной перспективе. Сколько вы можете сэкономить, выбрав модель, которая в первую очередь дешевле?

Наши коллеги из популярного издания Motor1 попыталась найти ответ. Для этого были использованы данные популярного издания RepairPal.com. Согласно поисковому индексу стоимости ремонта RepairPal Index Score, модель Toyota Corolla является самым дешевым транспортным средством для обслуживания и ремонта со средней ежегодной стоимостью $341. При этом в базе данных говорится, что спортивное купе Porsche Cayman — это самая дорогостоящая машина со средней ежегодной стоимостью обслуживания и ремонта $2370.

Исходя из опубликованной информации, мы предлагаем вам рейтинг топ-10 наименее дорогостоящих автомобилей в своих классах для обслуживания и ремонта. В рейтинг включён показатель индекса стоимости ремонта с сайта RepairPal.com (с более низкими показателями), а также прогнозируемая денежная оценка для ежегодного обслуживания и ремонта.

Указанные цифры основаны на заявленной стоимости деталей/запасных частей и рабочей силы для фактических процедур, представленных обширной сетью сертифицированных ремонтных объектов сайта, которые включают как частные магазины, так и отделы обслуживания автосалонов у официальных дилеров.

10. Heavy Duty Pickup Trucks: Nissan Titan XD RepairPal Index Score — 27. Средняя стоимость — $463/год.

9. Full-Size Pickup Trucks: Ford F-150 RepairPal Index Score — 29. Средняя стоимость — $482/год.

8. Compact/Midsize Pickup Trucks: Toyota Tacoma

RepairPal Index Score — 23. Средняя стоимость — $398/год.

7. Minivan: Honda Odyssey

RepairPal Index Score — 24. Средняя стоимость — $403/год.

6. Large SUV: Nissan Pathfinder

RepairPal Index Score — 24. Средняя стоимость — $406/год.

5. Compact/Midsize SUV: Honda CR-V RepairPal Index Score — 22. Средняя стоимость — $385/год.

4. Sport Cars: Ford Mustang

RepairPal Index Score — 27. Средняя стоимость — $454/год.

3. Large Cars: Toyota Avalon

RepairPal Index Score — 23. Средняя стоимость — $388/год.

2. Sedan: Honda Accord

RepairPal Index Score — 21. Средняя стоимость — $351/год.

1. Small Cars: Toyota Corolla

RepairPal Index Score — 21. Средняя стоимость — $341/год.