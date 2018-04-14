В Саратове девять пожарных тушили квартиру на Оржевского

Сегодня, 14 апреля, около полудня, в Саратове загорелась квартира.

Как сообщили «Новостям Саратова» в ГУ МЧС , сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в 11. 55.

Очевидцы рассказали о том, что горит квартира жилого дома в Кировском районе на улице Оржевского. На место ЧП выдвинулись девять огнеборцев на трех машинах, и в 12:21 пожар был полностью ликвидирован.

— Площадь, уничтоженная огнем, составила 2 кв. метров, — уточнили в главке, — Причина пожара сейчас устанавливается. В результате ЧП пострадавших нет.