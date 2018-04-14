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В Саратове девять пожарных тушили квартиру на Оржевского
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В Саратове девять пожарных тушили квартиру на Оржевского 

Новости Саратова 49 минут назад
Фото: Новости Саратова
Сегодня, 14 апреля, около полудня, в Саратове загорелась квартира.
Как сообщили «Новостям Саратова» в ГУ МЧС, сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в 11. 55.
Очевидцы рассказали о том, что горит квартира жилого дома в Кировском районе на улице Оржевского. На место ЧП выдвинулись девять огнеборцев на трех машинах, и в 12:21 пожар был полностью ликвидирован.
— Площадь, уничтоженная огнем, составила 2 кв. метров, — уточнили в главке, — Причина пожара сейчас устанавливается. В результате ЧП пострадавших нет.
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