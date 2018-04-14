Коллектив Госинспекции по недвижимости вышел на субботник-2018 

Подготовка к весне прошла под девизом «Москва — Наш город». Коллектив инспекции дружно трудился в течение всего субботника.
Навели порядок на прилегающей к зданию инспекции территории, в том числе и на территории окружных подразделений. Убрали мусор, подмели двор.
Сотрудники инспекции навели чистоту и порядок в своих кабинетах.
По итогам были сделаны памятные фотографии.
Субботник в Госинспекции по недвижимости проводится ежегодно, и сотрудники инспекции стараются своим трудом внести маленький вклад в благоустройство нашего города.