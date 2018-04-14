Ещё
Коллектив Госинспекции по недвижимости вышел на субботник-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллектив Госинспекции по недвижимости вышел на субботник-2018 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 2 часа назад
Подготовка к весне прошла под девизом «Москва — Наш город». Коллектив инспекции дружно трудился в течение всего субботника.
Навели порядок на прилегающей к зданию инспекции территории, в том числе и на территории окружных подразделений. Убрали мусор, подмели двор.
Сотрудники инспекции навели чистоту и порядок в своих кабинетах.
По итогам были сделаны памятные фотографии.
Субботник в Госинспекции по недвижимости проводится ежегодно, и сотрудники инспекции стараются своим трудом внести маленький вклад в благоустройство нашего города.
Госинпекция по недвижимости города Москвы: последние новости
Сергей Шогуров: оспорить выводы проверок фактического использования недвижимости можно в Межведомственной комиссии Незаконная постройка признана опасной и демонтирована по решению суда На открытом воздухе: в Москве стартовал сезон летних веранд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поддержал США448
Асад сделал заявление после удара США515
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии128
«Россию ждет розовый понедельник»74
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии626
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение