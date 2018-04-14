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«Сафмар» не будет продавать объекты недвижимости
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«Сафмар» не будет продавать объекты недвижимости 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
«Сафмар» не планирует продавать объекты недвижимости, сообщил журналистам совладелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» Саит-Салам Гуцериев.
"Продаваться ничего не будет. Информация о продаже объектов была неточной", — сказал Гуцериев.
Что касается того, под каким брендом будет работать гостиница «Центральная», Гуцериев отметил, что пока конкретного решения нет. Он не исключил, что она будет работать под брендом Hilton.
"Мысли такие есть, Hilton — хороший бренд, я думаю, что с ними можно работать", — уточнил Гуцериев.
Говоря о парке развлечений Universal, Гуцериев сообщил, что, скорее всего, объект будет построен в новой Москве. «Интерес у нас сместился в сторону новой Москвы, мы ожидаем огромные потоки посетителей после его строительства. Мы считаем, что лучше его строить за городом, в 5-10 километрах за МКАД. Все в процессе, мы тесно констатируем с Universal», — объяснил Гуцериев.
Он также не исключил, что «Сафмар» будет инвестировать в строительство новых торговых центров в московском регионе, но не в ближайшей перспективе. «Время покажет. Мы сейчас, в ближайшие два-три года, реализуем большие объёмы проектов. Когда реализуем, будем смотреть дальше», — заключил Гуцериев.
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