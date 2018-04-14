Жителям Дальневосточного региона предложат новые Mitsubishi Outlander в кредит без первого взноса 

Начиная с 13.04.2018 года для жителей Дальневосточного ФО активно предложение от АО МС Банк Рус. В данное предложение входит автокредит без первого взноса.
А скидка вместо ранее применяемых 10% теперь предложена в размере 25%. Срок действия кредитного договора до трех лет.
Предложение действительно для автомоделей, цена которых не превышает 1450000 рублей.
Хорошие предложения имеются и для тех клиентов, кто станет автовладельцем впервые. Также предложение имеется и для молодых семей с несовершеннолетними детьми.
Как пояснили представители японского автобренда, секрет данного щедрого предложения заключается в том, чтобы популяризовать обсуждаемую автомодель в регионе, где и так широко представлены японские внедорожники.
Правда многие из них приобретались на вторичном авторынке. А при помощи сближения цен, автопроизводитель хочет переманить клиента на покупку новой машины. Тем более, что последние выпускают в России.