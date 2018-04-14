Ещё
Жителям Дальневосточного региона предложат новые Mitsubishi Outlander в кредит без первого взноса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Дальневосточного региона предложат новые Mitsubishi Outlander в кредит без первого взноса 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Начиная с 13.04.2018 года для жителей Дальневосточного ФО активно предложение от АО МС Банк Рус. В данное предложение входит автокредит без первого взноса.
А скидка вместо ранее применяемых 10% теперь предложена в размере 25%. Срок действия кредитного договора до трех лет.
Предложение действительно для автомоделей, цена которых не превышает 1450000 рублей.
Хорошие предложения имеются и для тех клиентов, кто станет автовладельцем впервые. Также предложение имеется и для молодых семей с несовершеннолетними детьми.
Как пояснили представители японского автобренда, секрет данного щедрого предложения заключается в том, чтобы популяризовать обсуждаемую автомодель в регионе, где и так широко представлены японские внедорожники.
Правда многие из них приобретались на вторичном авторынке. А при помощи сближения цен, автопроизводитель хочет переманить клиента на покупку новой машины. Тем более, что последние выпускают в России.
Car.ru: последние новости
Авторынок бушных машин просел на 5% на Дальневосточном регионе Чрезмерная автоматизация — крах или успех? Интервью с Илоном Маск. УАЗ повысил расценки на автомодели «Патриот» и «Пикап»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поддержал США448
Асад сделал заявление после удара США515
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии128
«Россию ждет розовый понедельник»74
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии626
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение