Crorus Group вложит до $350 млн в ТЦ с аквапарком на Киевском шоссе

"Проект на $300-350 млн Вот-вот выйдем на стройку, там будет аквапарк, весь наш арендаторский микс, и мы планируем там сделать даже небольшую гостиницу", — сказал он.

Интерьер торгового центра связан с достопримечательностями Лондона, продолжил Агаларов. «Самое главное — Темза, по которой будут плавать реальные кораблики, и на этих корабликах можно будет попасть в аквапарк», — добавил собеседник агентства.

Общая площадь объекта составит 285 тыс. кв. метров, заключил первый вице-президент компании.