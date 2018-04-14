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Crorus Group вложит до $350 млн в ТЦ с аквапарком на Киевском шоссе
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Crorus Group вложит до $350 млн в ТЦ с аквапарком на Киевском шоссе 

ТАСС 3 часа назад
КРАСНОГОРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Компания Crocus Group планирует к 2020 году завершить строительство четвертого торгово-развлекательного центра по брендом Vegas в районе Киевского шоссе в Московской области. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.
"Проект на $300-350 млн Вот-вот выйдем на стройку, там будет аквапарк, весь наш арендаторский микс, и мы планируем там сделать даже небольшую гостиницу", — сказал он.
Интерьер торгового центра связан с достопримечательностями Лондона, продолжил Агаларов. «Самое главное — Темза, по которой будут плавать реальные кораблики, и на этих корабликах можно будет попасть в аквапарк», — добавил собеседник агентства.
Общая площадь объекта составит 285 тыс. кв. метров, заключил первый вице-президент компании.
Crocus Group — одна из ведущих и крупнейших девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн мІ. Среди прочих объектов, компания управляет тремя торгово— развлекательными центрами под брендом Vegas.
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