Показали кошельки: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о доходах

Депутаты Госдумы , в том числе и от Волгоградской области , отчитались о доходах за 2017 год. Вслед за опубликованными декларациями президента и премьер-министра, появились сведения о заработке, квартирах и машинах народных избранников.

Единоросс Владимир Плотников , избранный в госдуму от Михайловского округа, задекларировал за прошлый год доход в 4 910 662 рубля, его супруга заработала — 599 021 рубля. Среди недвижимости у парламентария два земельных участка, дом, квартира, два гаража, баня, летняя кухня, веранда и сарай. В гараже Плотникова, судя по представленным данным, весьма скромно. Ездит он на автомобиле «Фольксваген Туарег».

Представитель КПРФ Николай Арефьев указал в своей декларации примерно такой же доход, как и у Плотникова — 4 937 135 рублей. Его жена заработала чуть больше 250 тысяч. Указано, что у коммуниста и супруги по одной квартире. Транспортных средств в семье Арефьевых нет.

Депутат Евгений Москвичев отчитался о доходе за прошлый год в 4 611 952 рубля, у жены единоросса задекларирован заработок в 2 747 055 рубля. У Москвичева в собственности три земельных участка и два дома, также в пользовании квартира. В графе «транспортные средства» указаны автомобиль ГАЗ М21 Р и снегоход «Бомбардье» ЕРО-550.

Член Комитета ГД по бюджету и налогам, также депутат от Волгоградской области Александр Носов в прошлом году заработал 4 669 959 рубля. У него в собственности четыре земельных участка внушительных размеров и дом. Также в безвозмездном пользовании участок и дом. Автомобилей, судя по декларации, у Носова нет.

У представительниц прекрасного пола, представляющих Волгоградскую область в Госдуме, доход примерно одинаковый. При этом самой богатой оказалась Нина Черняева . Она задекларировала 4 734 944 рубля. У парламентария в юбке есть земельный участок и дом. Ездит Черняева на иномарке Mazda-3 Еще одна женщина-депутат от Волгоградской области Анна Кувычко в 2017-м заработала 4 618 372 рубля, ее супруг в три раза больше — 13 924 276 рублей.

У Кувычко есть квартира площадью — 114 квадратных метров, так же квартира в 149 «квадратов» в собственности у ребенка. Кувычко ездит на Инфинити QX70, а муж сообщил о владении автомобиля ВАЗ 21083.

Депутат, первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева отчиталась о доходе 4 459 933 рубля. У нее в собственности квартира площадью 99 «квадратов» и 1/3 в 58-метровой квартире. Автомобилей в декларации нет.