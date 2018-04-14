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Уральские депутаты отчитались о своих богатствах
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Уральские депутаты отчитались о своих богатствах 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Николай Езерский от Свердловской области, ХМАО и ЯНАО показал 19,4 миллиона рублей, его супруга — 1,3 миллиона. Участок, два дома и гараж — вся собственность семьи.
Его земляк Анатолий Карпов заработал 10 миллионов, а вот доход супруги не указан. У семьи имеются три участка, квартиры и дачный дом.
Иван Квитка официально заработал в 2017 году 6 миллионов 756 тысяч рублей. У него есть три квартиры менее чем по 100 квадратных метров. Заработок супруги Квитки заработала 2,8 миллиона, а ребенок — 167 тысяч. Имущества за членами семьи Ивана Ивановича не числится.
Либерал-демократ Владимир Сысоев задекларировал 17,7 миллиона рублей, земельный участок, квартиру и строящийся дом. У его супруги — 153 тысячи, две квартиры и гараж.
Единорос из Югры Павел Завальный показал 16,5 миллиона рублей дохода, два земельных участка с домами, пять квартир и гараж. У супруги около 60 тысяч рублей и 6 тысяч квадратных метров земли под жилое строительство.
Эрнест Валеев, представляющий в парламенте Тюменскую область, заработал 5,3 миллиона рублей, его супруга — почти два. Если у самого депутата совсем нет собственности, то у жены — участок в две тысячи «квадратов» и 250 квадратных метров — дом.
Павел Дорохин, который выходит в региональную группу Тюменской и Курганской областей, заработал в 2017-ом 4,7 миллиона, его супруга — 160 тысяч рублей. У Павла Сергеевича есть треть квартиры, а у жены — доля в квартире, еще две целиком, часть участка и строения.
Наиболее скромно обстоят дела у ямало-ненечцкого депутата Григория Ледкова: всего 4,5 миллиона рублей дохода и две небольших доли в квартирах. По пятой части нескольких квартир имеют его супруга и дети.
Ранее «ФедералПресс» писал о доходах депутатов от Челябинской области, а также рассказывал о заработанных миллионах сенаторов Совета Федерации от уральских регионов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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