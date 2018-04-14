Кировские депутаты Государственной Думы представили свои декларации о доходах

На официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации появились декларации о доходах и имеющейся недвижимости у депутатов.

В его декларации за 2017 год указан доход в размере 6 379 446,95 рублей. В безвозмездном пользовании депутата есть жилой дом площадью 919,20 м2, съемная квартира на 67,00 м2 и ещё одна квартира в безвозмездном пользовании на 110,90 м2. Передвигается депутат на ВАЗ 21093, ГАЗ 13, и Мерседес Гелендваген.

Депутаты от «Единой России» Олег Валенчук и Рахим Азимов показали более скромные результаты. Олег Дорианович задекларировал 4 845 643,16 рублей, а Рахим Азизбоевич — 4 487 406,15 рублей.

У Олега Валенчука в собственности есть земельный участок для коллективного садоводства (600,00 м2) и квартира 73,90 м2, а в пользовании съемная квартира на 119,00 м2 и аренда 1/3 части жилого дома на 742,50 м2. Транспортные средства у депутата отсутствуют.

У Рахима Азимова в собственности есть только машиноместо на 46,60 м2. В безвозмездном пользовании у депутата есть земельный участок для индивидуального жилищного строительства на 1602,00 м2, жилой дом на 788,90 м2 и съемная квартира на 53,70 м2. Передвигается депутат на легковых автомобилях LAND ROVER RANGE ROVER, TOYOTA LAND CRUISER 200 и УАЗ-390995-04.

Депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов задекларировал годовой доход в размере 4 655 269,32 рублей. На праве собственности ему принадлежит квартира на 37,90 м2 и есть съемная квартира на 117,90 м2. На праве собственности у депутата есть легковой автомобиль MERCEDES — BENZ GL 350 BLUETEC 4MATIC.

Фото — glikon.ru