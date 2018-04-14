Сергей Пахомов оказался самым богатым депутатом Госдумы от Подмосковья

Избрана депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0121 (Люберецкий — Московская область). Является членом фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , а также состоит в комитете по образованию и науке. Задекларировала общую сумму годового дохода за 2017 год 6 651 168 рублей. На праве собственности владеет квартирой 75,60 м2.

Аршба Отари Ионович

Избран депутатом Государственной Думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в региональной группе № 22, под пятым номером в списке. Является председателем комиссии по вопросам депутатской этики, а также член комитета по государственному строительству и законодательству. Задекларировал годовой доход в размере 18 142 860 рублей. На праве собственности принадлежат следующие объекты недвижимого имущества:

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) 1494,00 м2 Россия

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) 750,00 м2 Россия

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) 7465,00 м2 Россия

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) 1500,00 м2 Россия

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) 10030,00 м2 Грузия

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая совместная собственность) 4122,00 м2 Грузия

жилой дом (общая совместная собственность) 1519,00 м2 Россия жилой дом (общая совместная собственность) 416,90 м2 Россия

жилой дом (общая совместная собственность) 346,00 м2 Россия квартира (общая совместная собственность) 55,70 м2 Россия

квартира (общая совместная собственность) 72,60 м2 Россия

комната (общая совместная собственность) 16,00 м2 Грузия

гараж — бокс (общая совместная собственность) 18,40 м2 Россия

гараж — бокс (общая совместная собственность) 18,50 м2 Россия

машиноместо (общая совместная собственность) 17,10 м2 Россия

хозяйственное строение (общая совместная собственность) 29,50 м2 Россия

хозяйственное строение (общая совместная собственность) 34,60 м2 Россия

хозяйственное строение (общая совместная собственность) 106,60 м2 Россия

хозяйственное строение (общая совместная собственность) 47,10 м2 Россия

хозяйственное строение (общая совместная собственность) 17,40 м2 Россия

Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности:

LEXUS ES 250 (общая совместная собственность)

TOYOTA LAND CRUISER 200 (общая совместная собственность)

Мерседес — Бенц C200 kompressor (общая совместная собственность)

Мерседес — Бенц GL 63 AMG (общая совместная собственность)

Мерседес — Бенц S500 4 MATIC (общая совместная собственность)

Супруга Отари Ионовича задекларировала годовой доход в размере 343 421 рубля.

Избран депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0127 (Щелковский — Московская область). Является членом фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии. Председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Задекларировал доход за 2017 год в размере 4 237 160 рублей.

На праве собственности владеет жилым домом 872 м2 и земельным участком для индивидуального жилищного строительства 2248,00 м2.

Также в возмездном пользовании на время замещения должности находится дача 142,90 м2.

Из транспортных средств Сергей Александрович владеет легковыми автомобилями Shevrolet Bel Air, Волга, ГАЗ-21, также есть в собственности имеется полноразмерный пикап (грузовой автомобиль) Shevrolet Silverado 3500 HD и мототранспортное средство Ducati Monster 1100.

Супруга господина Жигарева задекларировала доход в размере 26 301 946,99 рублей. На праве собственности ей принадлежит земельные участоки 721 м2, для индивидуального жилищного строительства 1099,00 м2, а также земли сельскохозяйственного назначения. Также в безвозмездном пользовании находится жилой дом 872,80 м2.

Из транспортных средств супруга владеет Mercedes-benz S450 4MATIC, Mercedes-benz S500.

Избрана депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0123 (Орехово-Зуевский — Московская область). Является членом фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заместитель Председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Задекларировала доход 5 058 094 рублей.

На праве собственности владеет следующим недвижимом имуществом:

земельный участок сельскохозяйственного назначения 232000,00 м2 Россия

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 1500,00 м2 Россия

квартира (общая долевая собственность, 1/5) 69,40 м2 Россия

квартира 107,90 м2 Россия

квартира 86,70 м2 Россия

квартира 74,60 м2 Россия

машиноместо 14,90 м2 Россия

Супруг госпожи Кабановой отчитался о 1 995 552 рублей дохода. Также на праве собственности принадлежит земельный участок под индивидуальное жилищное строительство: земли населенных пунктов 1500,00 м2, жилой дом 234,30 м2, квартира (общая долевая собственность, 1/5) 69,40 м2.

Из транспортных средств супругу Валентины Викторовны принадлежит легковой автомобиль Тойота Хайлендер.

Избран депутатом Государственной Думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в региональной группе № 22, под 4-ым номером в списке. Член комитета по образованию. Задекларировал доход 9 532 386 рублей, в безвозмездном пользовании находится недвижимое имущество — квартира 67,40 м2. В собственности недвижимости нет. Транспортные средства отсутствуют.

Супруга заработала в 2017 году 52 619 рублей. В безвозмездном пользовании квартира 67,40 м2.

Избран депутатом Государственной Думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в региональной группе № 22, под восьмым номером в списке. Является заместителем Председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также членом комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

В 2017 году заработал 15 647 888 рублей. В безвозмездном пользовании находится квартира 54,80 м2, при этом в наём на срок полномочий депутата ГД предоставлена квартира 170 м2 Супруга Дениса Борисовича заработала 779 467 рублей. Ей принадлежит на праве собственности легковой автомобиль lexus RX 200T

Олейников Юрий Павлович

Избран депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0126 (Серпуховский — Московская область). Член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заместитель Председателя комитета по финансовому рынку.

Задекларировал доход в размере 14 416 307 рублей. В собственности находится следующее недвижимое имущество:

земельный участок для ведения садоводства 1000,00 м2 Россия

квартира 122,00 м2 Россия

квартира 94,80 м2 Болгария

квартира 154,00 м2 Россия

квартира (общая совместная собственность) 64,91 м2 Болгария

садовый дом 171,10 м2 Россия

машиноместо 16,20 м2 Россия

надземная автостоянка закрытого типа на частной территории дома 23,70 м2 Россия

Также владеет легковым автомобилем БМВ 530.

Супруга господина Олейников отчиталась о 2 818 905 рублей дохода в 2017 году. Ей принадлежит квартира (общая долевая собственность, 1/3) 125,40 м2, а также квартира (общая совместная собственность) 64,91 м2 в Болгарии. Владеет легковым автомобилем ВОЛЬВО ХС 70.

Избран депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0125 (Сергиево-Посадский — Московская область). Бывший глава Сергиево-Посадского района Московской области, а также бывший председатель Ивановской областной думы. Член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, а также входит во фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме.

Задекларировал доход за 2017 год в размере 43 676 248 рублей, что является наибольшим среди депутатов Госдумы от Московской области.

Господину Пахомову принадлежит на праве собственности следующее недвижимое имущество:

земельный участок для индивидуального жилищного строительства 1200,00 м2 Россия

жилой дом 229,40 м2 Россия

жилой дом 491,40 м2 Россия

Также в аренде находится земельный участок 9822,00 м2. Из транспортных средств Сергей Пахомов владеет легковым автомобилем ГАЗ 24.

Супруга Сергея Александровича подала декларацию на сумму годового дохода в размере 10 716 694 рублей.

Из недвижимого имущества ей принадлежит:

земельный участок для индивидуального жилищного строительства 1200,00 м2 Россия

земельный участок под размещение цеха по производству макаронных изделий 500,00 м2 Россия

жилой дом 232,80 м2 Россия

В безвозмездном пользовании находится жилой 229,40 м2.

Владеет легковыми автомобилями Jaguar XF, LAND ROVER, RANGE ROVER SPORT.

Избрана депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0122 (Одинцовский — Московская область). Заместитель Председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Задекларировала доход в 2017 году на сумму 6 034 998 рублей.

На праве собственности Оксане Викторовне принадлежит квартира 144,70 м2, а также машиноместо 12,20 м2. Владеет легковым автомобилем Мерседес-Бенц CL 500.

Избрана депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0118 (Дмитровский — Московская область). Заместитель Председателя комитета по международным делам , член комиссии по вопросам депутатской этики, а также фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общая сумма декларированного годового дохода: 6 131 311 рублей. На праве собственности принадлежат земельный участок для садоводства 1000,00 м2, квартира 80,50 м2, машиноместо 7,60 м2 В социальном найме находится квартира 83,90 м2. В собственности два автомобиля Ауди ТТ, БМВ 320 IA.

Русских Алексей Юрьевич

Избран депутатом Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации» , второй номер в региональной группе № 27. Первый заместитель Председателя комитета по транспорту и строительству. Член комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, а также фракции Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Задекларировал доход в размере 4 656 026 рублей. В безвозмездном пользовании находятся две квартиры 51,60 м2 и 59,30 м2. В собственности имущества нет, транспортными средствами не владеет.

Супруга господина Русских задекларировала годовой доход на общую сумму 624 000 рублей.

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие ей на праве собственности:

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 10000,00 +/-40 м2 Россия

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 9500,00 +/-38 м2 Россия

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 9500,00 +/-38 м2 Россия

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 15000,00 +/-60 м 2 Россия

В безвозмездном пользовании, также, как и у супруга, находятся две квартиры 51,60 м2 и 59,30 м2. Владеет легковым автомобилем LEXUS LX 570.

Ребёнку Алексея Юрьевича на праве собственности принадлежит следующее недвижимое имущество:

земельный участок для дачного строительства 2500,00 +/-35 м 2 Россия

земельный участок для дачного строительства 2500,00 +/-35 м 2 Россия

земельный участок для дачного строительства 2450,00 м 2 Россия

земельный участок для дачного хозяйства 2125,00 м2 Россия

земельный участок для дачного хозяйства 1507,00 м2 Россия

земельный участок для дачного хозяйства 1500,00 м2 Россия

земельный участок для дачного хозяйства 1500,00 м2 Россия

жилое строение без права регистрации проживания 471,90 м 2 Россия

квартира 51,60 м 2 Россия

квартира 59,30 м 2 Россия

квартира 50,90 м 2 Россия

квартира 149,00 м 2 Россия

машиноместо 22,50 м2 Россия

машиноместо 11,90 м2 Россия

машиноместо 11,80 м2 Россия

машиноместо 11,80 м2 Россия

машиноместо 12,10 м2 Россия

машиноместо 11,30 м2 Россия

машиноместо 11,80 м2 Россия

хозяйственное строение или сооружение 160,20 м2 Россия

Избрана депутатом Государственной Думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в региональной группе № 22, под седьмым номером в списке. Первый заместитель Председателя комитета по охране здоровья.

Общая сумма декларированного годового дохода: 5 668 127 рублей. На праве собственности принадлежат квартира и комната 65,80 м2 и 18,80 м2 соответственно. В безвозмездном пользовании находится квартира 76,80 м2. Владеет автомобилем ЗАЗ-968 «Запорожец».

Супруг задекларировал годовой доход в размере 2 700 738 рублей. Ему принадлежит, на праве собственности, следующее недвижимое имущество:

земельный участок для ведения садоводства 1200,00 м2 Россия

земельный участок для ведения садоводства 731,00 м2 Россия

земельный участок для ведения садоводства 600,00 м2 Россия

жилое строение 50,30 м2 Россия

квартира 76,80 м2 Россия

Также владеет легковым автомобилем Сузуки Гранд Витара, надувной лодкой Nissamaran TR 320 и мотором Nissan Marine NSF 8A3.

Избран депутатом Государственной Думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России, под номером один в региональной группе № 88. Заместитель Председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Член фракции Либерально-демократической партией России.

Отчитался о доходах в 2017 году в размере 4 641 914 рублей. На праве собственности владеет квартирой 65,80 м2 и комнатой 18,80 м2. В безвозмездном пользовании жилой дом 83,80 м2, а также квартира 85,90 м2 (наём на срок полномочий депутата ГД). Владеет легковым автомобилем Лексус LS600Н.

У двух детей Андрея Николаевича в безвозмездном пользовании квартира 44 м2.

Избрана депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0119 (Коломенский — Московская область). Заместитель Председателя комитета по экологии и охране окружающей среды. Член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Общая сумма декларированного годового дохода: 7 772 299 рублей

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности:

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 1/2) 1000,00 м2 Россия

земельный участок для садоводства 1341,00 м2 Россия

жилой дом 77,00 м2 Россия

жилой дом (общая долевая собственность, 41/200) 76,90 м2 Россия

квартира (долевая, 1/5) 71,00 м2 Россия

квартира 43,30 м2 Россия

квартира (общая долевая собственность, 1/3) 51,30 м2 Россия

квартира 75,90 м2 Россия

машиноместо (общая долевая собственность, 1/453) 12231,20 м2 Россия

Владеет легковым автомобилем Тойота РАВ 4.

Супруг задекларировал доход в размере 1 389 018 рублей. Ему принадлежит квартира (общая долевая собственность, 1/3) 51,30 м2, а также в безвозмездном пользовании квартира 75,90 м2. Владеет легковым автомобилем Фольксваген Поло.

Ребёнку Елены Олеговны принадлежит квартира (общая долевая собственность, 1/6, 1/6) 51,30 м2 и комната 12,20 м2 и также как у супруга в безвозмездном пользовании находится квартира 75,90 м2 Строкова Елена Викторовна

Избрана депутатом Государственной Думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией ЛДПР — Либерально-демократической партией России, под номером два региональной группы № 87. Член комитета по международным делам и комиссии по вопросам депутатской этики. Общая сумма декларированного годового дохода: 6 070 112 рублей.

На праве собственности принадлежит земельный участок садовый 1132,00 м2, жилое строение без права регистрации проживания 190,00 м2, квартира 56,80 м2. Владеет транспортным средством ТОЙОТА ЛЕКСУС RX200T.

У двух детей госпожи Строковой в безвозмездном пользовании квартира 76,50 м2 и у одного квартира 56,80 м2.

Избран депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0117 (Балашихинский — Московская область). Член комитета по транспорту и строительству, а также фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Задекларировал доход за 2017 год в размере 16 436 090 рублей.

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности:

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 739,00 +/-10 м2 Россия

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 3516,00 +/-10 м2 Россия

Также в пользовании находится квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) 118,10 м2 Россия. Владеет двумя транспортными средствами TOYOTA LAND CRUSER PRADO 150, TOYOTA RAV 4.

Супруга господина Сураева задекларировала доход в размере 366 246 рублей.

Избран депутатом Государственной Думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в региональной группе № 22, под шестым номером в списке. Заместитель Председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член комиссии по вопросам депутатской этики.

Общая сумма декларированного годового дохода: 5 563 706 рублей

На праве собственности принадлежит земельный участок для ведения садоводства 1500,00 м2, квартира (общая долевая собственность, 1/2) 62,40 м2, квартира 121,50 м2. Владеет транспортным средством Toyota RAV4

У двух детей в безвозмездном пользовании квартира 121,50 м2 Фетисов Вячеслав Александрович

Избран депутатом Государственной Думы от избирательного округа 0124 (Подольский — Московская область). Первый заместитель Председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Задекларировал доход за 2017 год в размере 15 409 362 рублей. В безвозмездном пользовании находится квартира 132,20 м2. Владеет автомобилем Хендэ Genesis G90 Limousine.

Супруга Вячеслава Александровича задекларировала годовой доход в размере 22 121 034 рублей. У неё в собственности находится земельный участок для строительства комплекса придорожного обслуживания с коттеджной застройкой 8800,00 м2, а также две квартиры 132,20 м2 Россия и 1051,90 м2 соответственно. В аренде земельный участок 1200,00 м2. На праве собственности владеет автомобилем Мерседес-Бенц ML63 AMG и мотовездеходом Ямаха.

Шаккум Мартин Люцианович

Избран депутатом Государственной Думы по избирательному округу 0120 (Красногорский — Московская область). Заместитель Председателя комитета по финансовому рынку. Член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общая сумма декларированного годового дохода: 3 994 760 рублей. По праву, с данной суммой задекларированного дохода, является самым «бедным» депутатом Госдумы от Московской области.

На праве собственности владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство 1500,00 м2 и жилом домом 535,20 м2. В безвозмездном пользовании находится квартира 150,30 м2. На праве собственности принадлежит легковой автомобиль Mercedes-Benz S500.

Супруга Мартина Люциановича задекларировала доход в размере 586 698 рублей.

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности:

квартира (общая долевая собственность, 1/3) 111,70 м2 Россия

квартира 54,10 м2 Россия машиноместо 14,90 м2 Россия

Владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz V 250 Bluetec.

У двух детей в безвозмездном пользовании квартира 111,70 м2.