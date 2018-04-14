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Дивинский оказался самым богатым депутатом Госдумы от Петербурга
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Дивинский оказался самым богатым депутатом Госдумы от Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге в рейтинге самых богатых депутатов Госдумы на первом месте оказался бывший вице-губернатор северной столицы Игорь Дивинский, сообщает «Питер.тв».
Об этом стало известно из деклараций парламентариев, которые были опубликованы 13 апреля.
Заработок Дивинского за год составил 26,8 миллионов рублей.
Кроме того, депутат владеет квартирой на 124 квадратных метра и тремя машинами — Ford, Mercedes и Jaguar.
Его супруга владеет жилым домом и землей под ИЖС площадью 2,25 га.
Отметим, Дивинский был самым богатым петербургским депутатом федерального парламента и в 2016 году.
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