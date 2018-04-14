Дивинский оказался самым богатым депутатом Госдумы от Петербурга

Об этом стало известно из деклараций парламентариев, которые были опубликованы 13 апреля.

Заработок Дивинского за год составил 26,8 миллионов рублей.

Кроме того, депутат владеет квартирой на 124 квадратных метра и тремя машинами — Ford , Mercedes и Jaguar.

Его супруга владеет жилым домом и землей под ИЖС площадью 2,25 га.

Отметим, Дивинский был самым богатым петербургским депутатом федерального парламента и в 2016 году.