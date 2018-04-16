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Экс-глава ТФБ Роберт Мусин в 2017 году заработал почти 9 млн рублей
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Экс-глава ТФБ Роберт Мусин в 2017 году заработал почти 9 млн рублей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Депутат Госсовета Татарстана, экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин задекларировал доход в размере 8 млн 994 тыс. рублей, сообщается на сайте Госсовета РТ.
В его собственности находятся садовый дом и шесть земельных участков, а также мотолодка и прицеп. Также в его пользовании находятся квартира, два дома, стояночное место и шесть земельных участков.
Доход его супруги за 2017 год составил 4 млн 692 тыс. рублей. В ее собственности находятся четыре земельных участков, жилой дом и небольшое помещение. В ее пользовании — садовый дом, жилой дом, квартира, стояночное место, шесть земельных участков.
Отметим, что в 2016 году Роберт Мусин и его супруга заработали по 31 млн рублей.
Напомним, Роберт Мусин находится под домашним арестом по подозрению в мошеннистве.
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