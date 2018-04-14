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Новый энергоблок Ростовской АЭС заработал на полную силу
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Новый энергоблок Ростовской АЭС заработал на полную силу 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Четвертый энергоблок Ростовской АЭС вышел на 100 процентов проектной мощности, сообщается на официальной странице концерна «Росэнергоатом» в соцсети.
Энергоблок №4 к середине марта вывели на 75 процентов мощности реакторной установки. В рамках опытно-промышленной эксплуатации он прошел физические и динамические испытания. 12 апреля оборудование заработало на 90 процентов мощности.
Согласно информационным сообщениям концерна, Ростовская АЭС в 2018 году вложит около миллиарда рублей в модернизацию оборудования.
За первые три месяца года блок выработал свыше 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
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