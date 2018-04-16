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В новом логотипе РФПЛ от студии Лебедева разглядели плагиат
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В новом логотипе РФПЛ от студии Лебедева разглядели плагиат 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: The Village
Новый логотип Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) от студии Артемия Лебедева с изображением медведя оказался похож на логотип московского барбершопа «Медведь». На возможный плагиат указал пользователь Twitter Voodmen, прокомментировав реакцию спортивного журналиста и комментатора Константина Генича.
«Путем нехитрых манипуляций на hh ру находится источник вдохновения гениальных дизайнеров», — написал пользователь, прикрепив к своему комментарию скриншот с изображением логотипа барбершопа «Медведь»
Другие пользователи также заметили, что логотип напоминает лого Английской Премьер-лиги. На нем схожим образом изображен другой зверь — лев.
«Просто студия Лебедева опять поимела всех. Посмотрела на АПЛ и сделала за 2 дня и сиксиллион рублей адаптивную версию», — написал в том же обсуждении спортивный журналист Максим Алланазаров.
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