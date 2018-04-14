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Студия Артемия Лебедева разработала концепцию жилых кварталов нового типа
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Студия Артемия Лебедева разработала концепцию жилых кварталов нового типа 

Strelka Magazine 3 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Студия Артемия Лебедева опубликовала концепцию жилого квартала с новыми принципами проектирования жилья. Там говорится, что «на смену унылой бетонной застройке с тесными и холодными квартирами в студии разработали жилые кварталы нового типа — уютные, приветливые, в которых хочется жить».
По проекту квартал разделен на три зоны. На каждом участке должны быть выстроены дома трех типов: в центре — малоквартирные с одним подъездом, по углам — секционные и галерейные. Высота зданий не превышает 7 этажей, а на территории есть частные садики, общественные площадки, скверы и лужайки. Парковка расположена снаружи квартала: внутри — только пешеходные дорожки, по которым при необходимости сможет проехать спецтехника. Весь квартал опоясывает велодорожка, а для жителей предусмотрены площадки для отдыха во дворе и крышах.
Все здания в квартале светлых пастельных тонов. Дома спроектированы по принципу: угодить как можно большему числу жителей. Там предусмотрены колясочная, пост охраны, диспетчерская, комната консьержа и зоны для отдыха. На первых этажах высотой пять метров размещаются магазины, коворкинги, аптеки, спортзалы и двухуровневые квартиры. Расход тепла на каждую квартиру рассчитывается отдельно. Специальная система собирает дождь и воду из стоков кухни и ванной для полива растений на крыше и в садах.
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