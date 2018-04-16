РФПЛ: Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип лиги

Российская Премьер-Лига объявила о сотрудничестве со Студией Артемия Лебедева , которая разработает новый логотип лиги.

«Российская футбольная Премьер-Лига объявляет о начале сотрудничества со Студией Артемия Лебедева.

Сезон 2018 — 2019 гг. главный футбольный турнир России начнет с новой айдентикой, разработанной одной из ведущих дизайн-студий страны.

Компания получила право разработать новую концепцию оформления Лиги по итогам конкурса, участие в котором приняли более 10 российских и международных агентств. Подготовка проекта началась осенью 2017-го года.

В рамках сотрудничества РФПЛ и Студии Лебедева будут созданы новый логотип Премьер-Лиги и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов — интернет-платформы, награды, оформление стадионов и многое другое», — говорится в заявлении РФПЛ.