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РФПЛ: Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип лиги
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РФПЛ: Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип лиги 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Strelka Magazine
Российская Премьер-Лига объявила о сотрудничестве со Студией Артемия Лебедева, которая разработает новый логотип лиги.
«Российская футбольная Премьер-Лига объявляет о начале сотрудничества со Студией Артемия Лебедева.
Сезон 2018 — 2019 гг. главный футбольный турнир России начнет с новой айдентикой, разработанной одной из ведущих дизайн-студий страны.
Компания получила право разработать новую концепцию оформления Лиги по итогам конкурса, участие в котором приняли более 10 российских и международных агентств. Подготовка проекта началась осенью 2017-го года.
В рамках сотрудничества РФПЛ и Студии Лебедева будут созданы новый логотип Премьер-Лиги и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов — интернет-платформы, награды, оформление стадионов и многое другое», — говорится в заявлении РФПЛ.
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